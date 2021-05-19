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Армия
Две тяжелых ракеты «Ангара-А5» отправятся на космодром Плесецк
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Происшествия
Активист «СтопХама» подрался с девушкой в Петербурге
04:42
Происшествия
Велопатрули могут появиться в Петербурге из-за участившихся ДТП с самокатами
04:29
Армия
Комплект выживания российских летчиков дополнят стрелковым оружием
04:27
Технологии
«Сбер» назвал важнейшие технологии будущего
04:27
Общество
Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от клещей
04:17
Политика
Испания разворачивает армию в Сеуте на границе Марокко из-за наплыва мигрантов
04:13
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава рассказал о «вакцинозависимости» человечества
04:11
Экономика
Госдума приняла закон об изменении назначения пенсий инвалидам
04:09
Общество
Продажи нового кроссовера Haval Jolion стартовали в России
04:08
Общество
Жители Подмосковья сняли на видео купающегося в луже медведя
04:08
Общество
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения показали на видео
04:02
Экономика
Экономист назвала настоящую причину отказа Финляндии от российской нефти Urals
03:50
Шоу-бизнес
Манижа пообещала зрителям сумасшедший финал Евровидения-2021
03:49
Происшествия
Зашатавшийся небоскреб вызвал панику у людей в Китае
03:49
Общество
Рабы в вышиванках: украинцы в ярости от закона о продаже земли
03:48
Технологии
Релиз GTA V для консолей нового поколения состоится 11 ноября
03:46
Общество
Эксперт Гриценко рассказала, какой анализ назначают для «развода» на деньги
03:40
Общество
Психолог рассказала, как быстро справиться с паникой
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Рабы в вышиванках: украинцы в ярости от закона о продаже земли

Общество
Рабы в вышиванках: украинцы в ярости от закона о продаже земли
Федеральное агентство новостей

Киев, 19 мая. Украинские власти одобрили законопроект, позволяющий продавать земли через электронные аукционы. Жителям Украины такое решение не оценили и высказали мнение в соцсетях.

Социологические опросы показывают, что украинцы выступают против продажи земель. Однако правительство Украины это не остановило и они все же приняли законопроект. Пользователи Facebook считают, что теперь они фактически стали рабами в своей же стране. Об этом сообщает Regnum.

«Родились — распался СССР, выросли — распадается Украина», — отметил Andrzej S.

Яна Н. считает, что с темпами от страны ничего не останется. Еще один пользователь отметил, что Незалежная это своеобразный "Титаник", а от самого государства никакого толку.

«Когда рассмотрят законопроект о продаже рабов в вышиванках? Продадим вместе с землей на аукционе», — добавил Евгений З.

Алексей С. отмечает, что после введения закона почему-то не слышно мнения радикалов. Молчат и украинские националисты, которые так рьяно защищают свою страну.

«Здобулы (достигли. — Прим. ред.). Теперь ждем, как начнут выгонять с людей с тех участков, за которые они свои кровные деньги отдавали, вот, может, тогда народ поймет, что нужно сносить эту проклятую власть», — написал Dober.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало о том, что украинцы вышли на митинг напротив здания украинского парламента. Акция была направлена против экс-минздрава Украины Максима Степанова.

украина соцсети земли
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