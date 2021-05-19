Киев, 19 мая. Украинские власти одобрили законопроект, позволяющий продавать земли через электронные аукционы. Жителям Украины такое решение не оценили и высказали мнение в соцсетях.

Социологические опросы показывают, что украинцы выступают против продажи земель. Однако правительство Украины это не остановило и они все же приняли законопроект. Пользователи Facebook считают, что теперь они фактически стали рабами в своей же стране. Об этом сообщает Regnum.

«Родились — распался СССР, выросли — распадается Украина», — отметил Andrzej S.

Яна Н. считает, что с темпами от страны ничего не останется. Еще один пользователь отметил, что Незалежная это своеобразный "Титаник", а от самого государства никакого толку.

«Когда рассмотрят законопроект о продаже рабов в вышиванках? Продадим вместе с землей на аукционе», — добавил Евгений З.

Алексей С. отмечает, что после введения закона почему-то не слышно мнения радикалов. Молчат и украинские националисты, которые так рьяно защищают свою страну.

«Здобулы (достигли. — Прим. ред.). Теперь ждем, как начнут выгонять с людей с тех участков, за которые они свои кровные деньги отдавали, вот, может, тогда народ поймет, что нужно сносить эту проклятую власть», — написал Dober.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало о том, что украинцы вышли на митинг напротив здания украинского парламента. Акция была направлена против экс-минздрава Украины Максима Степанова.