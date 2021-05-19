Релиз GTA V для консолей нового поколения состоится 11 ноября

Вашингтон, 19 мая. Компания Rockstar сообщила, что релиз Grand Theft Auto V для Playstation 5 и Xbox Series состоится 11 ноября.

Компания обещает большое количество обновлений. Будет улучшена графика, производительность и технологии. Также сообщается о "новых возможностях", но пока это все, что у нас есть, никакой конкретики.

Релиз отдельного клиента Grand Theft Auto V Online для Playstation 5 и Xbox Series состоится также 11 ноября. Подписчикам Playstation Plus будет предоставлен бесплатный доступ к мультиплееру в период первых трех месяцев.

Разработчики сообщили о большом количестве сюрпризов, которые будут приурочены к 20-летию Grand Theft Auto 3. Эта игра вышла 28 октября 2001 года. Вероятно, множество из них будет связано с GTA Online.

Ранее RT сообщал, что выход GTA VI состоится позже апреля. Об этом свидетельствует финансовый отчет Take-Two Interactive.