Эксперт Гриценко рассказала, какой анализ назначают для «развода» на деньги

Москва, 19 мая. Председатель правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко, рассказала, какой анализ назначают в частных медицинских центрах для «развода» на деньги.

По словам специалиста, практически всегда клиентам частных медицинских центров назначают массу анализов. Но многие пациенты не знают, что по полису ОМС большинство из них можно бесплатно сделать в районной поликлинике и с результатами прийти к частному доктору.

«Прием специалистов, назначение схемы лечения и ее контроль приносят клинике гораздо меньший доход, чем прохождение платной диагностики, поэтому пациентам всегда предлагают сдать анализы именно в данном медцентре, если у них есть условия для этого», — сообщила агентству «Прайм» эксперт.

Чтобы сдать необходимые анализы, нужно со списком от платного доктора попасть на прием к терапевту и попросить назначить обследования. Однако для сдачи анализов в государственной поликлинике нужно определенное время. Во многих регионах электронная запись по времени сейчас практикуется даже на анализы крови, уточнила Гриценко.

Другой популярный «развод» заключается в том, что частный медцентр отказывается принимать сделанные в другом месте анализы. Это незаконно, подчеркнула эксперт.

Ранее специалист Лиги защиты медицинского права, юрист Ирина Гриценко назвала медицинские услуги, которые положены россиянам по программе госгарантий бесплатно. По ее словам, полис медицинского страхования по программе ОМС обеспечивает базовую медицинскую помощь, в которую входит первичная медико-санитарная помощь, а также высокотехнологичная, специализированная, скорая и паллиативная медицинская помощь.