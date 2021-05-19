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Две тяжелых ракеты «Ангара-А5» отправятся на космодром Плесецк
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Активист «СтопХама» подрался с девушкой в Петербурге
04:42
Происшествия
Велопатрули могут появиться в Петербурге из-за участившихся ДТП с самокатами
04:29
Армия
Комплект выживания российских летчиков дополнят стрелковым оружием
04:27
Технологии
«Сбер» назвал важнейшие технологии будущего
04:27
Общество
Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от клещей
04:17
Политика
Испания разворачивает армию в Сеуте на границе Марокко из-за наплыва мигрантов
04:13
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава рассказал о «вакцинозависимости» человечества
04:11
Экономика
Госдума приняла закон об изменении назначения пенсий инвалидам
04:09
Общество
Продажи нового кроссовера Haval Jolion стартовали в России
04:08
Общество
Жители Подмосковья сняли на видео купающегося в луже медведя
04:08
Общество
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения показали на видео
04:02
Экономика
Экономист назвала настоящую причину отказа Финляндии от российской нефти Urals
03:50
Шоу-бизнес
Манижа пообещала зрителям сумасшедший финал Евровидения-2021
03:49
Происшествия
Зашатавшийся небоскреб вызвал панику у людей в Китае
03:49
Общество
Рабы в вышиванках: украинцы в ярости от закона о продаже земли
03:48
Технологии
Релиз GTA V для консолей нового поколения состоится 11 ноября
03:46
Общество
Эксперт Гриценко рассказала, какой анализ назначают для «развода» на деньги
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Эксперт Гриценко рассказала, какой анализ назначают для «развода» на деньги

  /   Обновлено: 19 мая 2021 03:46
Общество
Эксперт Гриценко рассказала, какой анализ назначают для «развода» на деньги
pixabay.com  /  DarkoStojanovic

Москва, 19 мая. Председатель правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко, рассказала, какой анализ назначают в частных медицинских центрах для «развода» на деньги.

По словам специалиста, практически всегда клиентам частных медицинских центров назначают массу анализов. Но многие пациенты не знают, что по полису ОМС большинство из них можно бесплатно сделать в районной поликлинике и с результатами прийти к частному доктору.

«Прием специалистов, назначение схемы лечения и ее контроль приносят клинике гораздо меньший доход, чем прохождение платной диагностики, поэтому пациентам всегда предлагают сдать анализы именно в данном медцентре, если у них есть условия для этого», — сообщила агентству «Прайм» эксперт.

Чтобы сдать необходимые анализы, нужно со списком от платного доктора попасть на прием к терапевту и попросить назначить обследования. Однако для сдачи анализов в государственной поликлинике нужно определенное время. Во многих регионах электронная запись по времени сейчас практикуется даже на анализы крови, уточнила Гриценко.

Другой популярный «развод» заключается в том, что частный медцентр отказывается принимать сделанные в другом месте анализы. Это незаконно, подчеркнула эксперт.

Ранее специалист Лиги защиты медицинского права, юрист Ирина Гриценко назвала медицинские услуги, которые положены россиянам по программе госгарантий бесплатно. По ее словам, полис медицинского страхования по программе ОМС обеспечивает базовую медицинскую помощь, в которую входит первичная медико-санитарная помощь, а также высокотехнологичная, специализированная, скорая и паллиативная медицинская помощь.

здоровье развод медицина
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