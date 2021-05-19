Психолог рассказала, как быстро справиться с паникой

Москва, 19 мая. Чтобы справиться с паникой, нужно научиться смотреть своему страху в лицо, а также просчитать план действий на случай осуществления пугающей ситуации.

Кроме того, нужно научиться замечать приближение паники и нарастание страха. В этот момент следует быстро переключать мысли и не давать им «растекаться по древу», рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры социальной психологии Московского государственного областного университета Ольга Овсяник в беседе с aif.ru.

«Если паникер — это вы, и внутренняя паника — ваше привычное состояние, почаще включайте рациональность и смотрите своему страху в лицо. Возьмите лист бумаги и напишите, что нужно сделать, если случай, которого вы так боитесь, все же произойдет», — посоветовала специалист.

Более основательный способ борьбы с паникой заключается в методе «пяти спасибо».

«Записывайте свои «спасибо» и перечитывайте их перед сном. Когда это войдет в привычку, благодарность вытеснит страх», — пояснила психолог.

Врач напомнила, что паника имеет ряд отличий от панической атаки. Поэтому в случае, если самочувствие во время паники становится критическим и приобретает характер атаки, нужно обращаться к врачу.

Недавно специалист также рассказал один из способов борьбы с депрессией. По мнению психолога, поможет «письмо гнева», в котором человек открыто выскажет все негативные эмоции по отношению к неприятным ситуациям.