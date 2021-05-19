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19 мая 04:54
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новостей
04:49
Армия
Две тяжелых ракеты «Ангара-А5» отправятся на космодром Плесецк
04:44
Происшествия
Активист «СтопХама» подрался с девушкой в Петербурге
04:42
Происшествия
Велопатрули могут появиться в Петербурге из-за участившихся ДТП с самокатами
04:29
Армия
Комплект выживания российских летчиков дополнят стрелковым оружием
04:27
Технологии
«Сбер» назвал важнейшие технологии будущего
04:27
Общество
Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от клещей
04:17
Политика
Испания разворачивает армию в Сеуте на границе Марокко из-за наплыва мигрантов
04:13
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава рассказал о «вакцинозависимости» человечества
04:11
Экономика
Госдума приняла закон об изменении назначения пенсий инвалидам
04:09
Общество
Продажи нового кроссовера Haval Jolion стартовали в России
04:08
Общество
Жители Подмосковья сняли на видео купающегося в луже медведя
04:08
Общество
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения показали на видео
04:02
Экономика
Экономист назвала настоящую причину отказа Финляндии от российской нефти Urals
03:50
Шоу-бизнес
Манижа пообещала зрителям сумасшедший финал Евровидения-2021
03:49
Происшествия
Зашатавшийся небоскреб вызвал панику у людей в Китае
03:49
Общество
Рабы в вышиванках: украинцы в ярости от закона о продаже земли
03:48
Технологии
Релиз GTA V для консолей нового поколения состоится 11 ноября
03:46
Общество
Эксперт Гриценко рассказала, какой анализ назначают для «развода» на деньги
03:40
Общество
Психолог рассказала, как быстро справиться с паникой
03:29
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в двухэтажном доме на западе Новосибирска
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Психолог рассказала, как быстро справиться с паникой

Общество
Психолог рассказала, как быстро справиться с паникой
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 мая. Чтобы справиться с паникой, нужно научиться смотреть своему страху в лицо, а также просчитать план действий на случай осуществления пугающей ситуации.

Кроме того, нужно научиться замечать приближение паники и нарастание страха. В этот момент следует быстро переключать мысли и не давать им «растекаться по древу», рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры социальной психологии Московского государственного областного университета Ольга Овсяник в беседе с aif.ru.

«Если паникер — это вы, и внутренняя паника — ваше привычное состояние, почаще включайте рациональность и смотрите своему страху в лицо. Возьмите лист бумаги и напишите, что нужно сделать, если случай, которого вы так боитесь, все же произойдет», — посоветовала специалист.

Более основательный способ борьбы с паникой заключается в методе «пяти спасибо».

«Записывайте свои «спасибо» и перечитывайте их перед сном. Когда это войдет в привычку, благодарность вытеснит страх», — пояснила психолог.

Врач напомнила, что паника имеет ряд отличий от панической атаки. Поэтому в случае, если самочувствие во время паники становится критическим и приобретает характер атаки, нужно обращаться к врачу.

Недавно специалист также рассказал один из способов борьбы с депрессией. По мнению психолога, поможет «письмо гнева», в котором человек открыто выскажет все негативные эмоции по отношению к неприятным ситуациям.

стресс психолог паника
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