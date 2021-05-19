Три человека погибли при пожаре в двухэтажном доме на западе Новосибирска

Новосибирск, 19 мая. Жертвами пожара в доме на улице Фасадной в Новосибирске стали трое человек, информирует региональный главк МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 01:43 среды (21:43 вторника по Москве). К моменту прибытия пожарных горела одна из квартир на втором этаже жилого здания. Пожарные эвакуировали из помещения двух мужчин и женщину без признаков жизни.

Площадь открытого горения составляла 20 квадратных метров. Горели домашние вещи и коридор по всей площади.

Самостоятельно из дома эвакуировались 10 человек, в том числе один ребенок. На месте тушения были задействованы 36 человек и 11 единиц техники.

Тела погибших были переданы скорой помощи. На месте работают следователи, которые выясняют причину пожара.

Накануне стало известно, что МЧС взяло ситуацию с лесными пожарами в Тюменской области на особый контроль. Огнеборцы следят за тем, чтобы огонь не распространялся на жилые постройки.