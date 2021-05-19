Администрация Байдена планирует освободить троих заключенных из Гуантанамо

Вашингтон, 19 мая. Администрация президента США Джо Байдена планирует освободить троих заключенных, которые провели в Гуантанамо-Бей почти 20 лет, но так и не дождались официальных обвинений.

Разрешение на перевод в другие страны получили 73-летний Сайфулла Парача и 54-летний Абдул Раббани из Пакистана, а также 40-летний Усман Абдул аль-Рахим Усман из Йемена. Парача с 2004 года содержится под стражей по подозрению в связях с террористической организацией «Аль-Каида»1 (запрещена на территории РФ).

«Пакистанцы хотят, чтобы он вернулся, и мы понимаем, что для его возвращения нет никаких препятствий», — цитирует адвоката заключенного Шелби Салливана-Бенниса телеканал Fox News.

Пакистанец жил в Нью-Йорке и занимался бизнесом. Власти подозревали, что он был «посредником» террористической организации и помог провести финансовую операцию двум участникам подготовки теракта 11 сентября 2001 года, жертвами которого стали почти три тысячи человек. Парача отрицает причастность к терроризму и утверждает, что не знал об участии знакомых в террористической группировке.

Кроме того, разрешение на освобождение получил Осман Абд ар-Рахим Усман, которого без предъявления обвинений содержат в Гуантанамо с момента открытия тюрьмы в январе 2002 года.

«Прекращение почти двадцатилетнего содержания под стражей мусульманских мужчин без предъявления обвинения или суда является обязательством в области прав человека и необходимостью национальной безопасности», — отметила руководитель Проекта национальной безопасности ACLU Хина Шамси.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS подтвердил намерения Белого дома закрыть исправительное учреждение, расположенное в заливе Гуантанамо. По его словам, администрация США сосредоточится на этом в ближайшие месяцы. Сроки закрытия Гуантанамо госсекретарь США не уточнил.

1 Организация запрещена на территории РФ.