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19 мая 04:54
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новостей
04:49
Армия
Две тяжелых ракеты «Ангара-А5» отправятся на космодром Плесецк
04:44
Происшествия
Активист «СтопХама» подрался с девушкой в Петербурге
04:42
Происшествия
Велопатрули могут появиться в Петербурге из-за участившихся ДТП с самокатами
04:29
Армия
Комплект выживания российских летчиков дополнят стрелковым оружием
04:27
Технологии
«Сбер» назвал важнейшие технологии будущего
04:27
Общество
Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от клещей
04:17
Политика
Испания разворачивает армию в Сеуте на границе Марокко из-за наплыва мигрантов
04:13
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава рассказал о «вакцинозависимости» человечества
04:11
Экономика
Госдума приняла закон об изменении назначения пенсий инвалидам
04:09
Общество
Продажи нового кроссовера Haval Jolion стартовали в России
04:08
Общество
Жители Подмосковья сняли на видео купающегося в луже медведя
04:08
Общество
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения показали на видео
04:02
Экономика
Экономист назвала настоящую причину отказа Финляндии от российской нефти Urals
03:50
Шоу-бизнес
Манижа пообещала зрителям сумасшедший финал Евровидения-2021
03:49
Происшествия
Зашатавшийся небоскреб вызвал панику у людей в Китае
03:49
Общество
Рабы в вышиванках: украинцы в ярости от закона о продаже земли
03:48
Технологии
Релиз GTA V для консолей нового поколения состоится 11 ноября
03:46
Общество
Эксперт Гриценко рассказала, какой анализ назначают для «развода» на деньги
03:40
Общество
Психолог рассказала, как быстро справиться с паникой
03:29
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в двухэтажном доме на западе Новосибирска
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Администрация Байдена планирует освободить троих заключенных из Гуантанамо

Общество
Администрация Байдена планирует освободить троих заключенных из Гуантанамо
wikipedia.org  /  Duffman~commonswiki

Вашингтон, 19 мая. Администрация президента США Джо Байдена планирует освободить троих заключенных, которые провели в Гуантанамо-Бей почти 20 лет, но так и не дождались официальных обвинений.

Разрешение на перевод в другие страны получили 73-летний Сайфулла Парача и 54-летний Абдул Раббани из Пакистана, а также 40-летний Усман Абдул аль-Рахим Усман из Йемена. Парача с 2004 года содержится под стражей по подозрению в связях с террористической организацией «Аль-Каида»1 (запрещена на территории РФ).

«Пакистанцы хотят, чтобы он вернулся, и мы понимаем, что для его возвращения нет никаких препятствий», — цитирует адвоката заключенного Шелби Салливана-Бенниса телеканал Fox News.

Пакистанец жил в Нью-Йорке и занимался бизнесом. Власти подозревали, что он был «посредником» террористической организации и помог провести финансовую операцию двум участникам подготовки теракта 11 сентября 2001 года, жертвами которого стали почти три тысячи человек. Парача отрицает причастность к терроризму и утверждает, что не знал об участии знакомых в террористической группировке.

Кроме того, разрешение на освобождение получил Осман Абд ар-Рахим Усман, которого без предъявления обвинений содержат в Гуантанамо с момента открытия тюрьмы в январе 2002 года.

«Прекращение почти двадцатилетнего содержания под стражей мусульманских мужчин без предъявления обвинения или суда является обязательством в области прав человека и необходимостью национальной безопасности», — отметила руководитель Проекта национальной безопасности ACLU Хина Шамси.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS подтвердил намерения Белого дома закрыть исправительное учреждение, расположенное в заливе Гуантанамо. По его словам, администрация США сосредоточится на этом в ближайшие месяцы. Сроки закрытия Гуантанамо госсекретарь США не уточнил.

1 Организация запрещена на территории РФ.

сша байден гуантанамо
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