Москва, 19 мая. Министерство обороны РФ собирается разместить истребители-бомбардировщики Су-34 на аэродромах арктических островов.

Самолеты будут базироваться на Земле Франца-Иосифа и Новосибирских островах. Для этого там строят специальную инфраструктуру, сообщили «Известия», сославшись на источники в Минобороны.

Совершенствование аэродромной сети в Арктике, по словам генерал-майора Игоря Чуркина, существенно повышает возможности применения авиации Северного флота. Самолеты будут контролировать воздушное пространство в районе акватории Северного морского пути.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков назвал Су-34 универсальными самолетами, способными атаковать сухопутные и морские цели высокоточным оружием. Базируясь на аэродромах Нагурская и Темп, они смогут вылетать на достаточно большие расстояния.

«Самолеты в Арктике выполняют двойную задачу. Рядом находятся Северный морской путь и Соединенные Штаты», — отметил экс-замглавы генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Позицию Белого дома по Арктическому региону недавно озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен. Вашингтон, по его словам, хочет, чтобы Арктика оставалась свободным от конфликтов регионом.