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02:57
Армия
Эскадрилья российских Су-34 будет базироваться на арктических островах
02:56
Общество
Россиян предупредили об опасных мошеннических схемах при снятии денег в банкомате
02:40
Общество
Психолог назвала простой метод борьбы с депрессией
02:39
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Названы самые доходные для акционеров российские компании
02:30
Шоу-бизнес
Дарю ему роль в следующем фильме: режиссер Сергей Мокрицкий об актере Никите Волкове
02:18
Общество
Эколог развеял популярный миф о кондиционерах
02:15
Политика
Лавров встретится с Блинкеном 19 мая в Рейкьявике
02:04
Политика
Эксперт объяснил, почему США могут проиграть России и Китаю в воздушном бою
02:00
Общество
Базу подводных лодок времен СССР в Балаклаве превратили в современный арт-объект
01:57
Общество
Карманы набили, заходите следующие: украинцы оценили увольнение минздрава
01:52
Общество
«Водную амнистию» для российских дачников могут продлить
01:39
Экономика
Российскому рублю предрекли взрывной рост
01:29
Политика
Нарышкин предупредил о росте неприятия политики Запада в России
01:25
Общество
Журналисты рассказали, что можно купить в Пскове по цене утреннего кофе
01:23
Политика
Палестинские активисты призвали исключить Израиль из Евровидения
01:10
Армия
США вывели на орбиту спутник раннего обнаружения баллистических ракет
01:03
Общество
Суррогатное материнство в РПЦ считают сопоставимым с рабством
01:02
Политика
Финляндия отказалась от вакцинации американской вакциной Johnson & Johnson
01:00
Политика
Баранец назвал арктическое направление идеальным для атаки ВС РФ по США
Все новости

Эскадрилья российских Су-34 будет базироваться на арктических островах

Армия
Эскадрилья российских Су-34 будет базироваться на арктических островах
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Москва, 19 мая. Министерство обороны РФ собирается разместить истребители-бомбардировщики Су-34 на аэродромах арктических островов.

Самолеты будут базироваться на Земле Франца-Иосифа и Новосибирских островах. Для этого там строят специальную инфраструктуру, сообщили «Известия», сославшись на источники в Минобороны.

Совершенствование аэродромной сети в Арктике, по словам генерал-майора Игоря Чуркина, существенно повышает возможности применения авиации Северного флота. Самолеты будут контролировать воздушное пространство в районе акватории Северного морского пути.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков назвал Су-34 универсальными самолетами, способными атаковать сухопутные и морские цели высокоточным оружием. Базируясь на аэродромах Нагурская и Темп, они смогут вылетать на достаточно большие расстояния.

«Самолеты в Арктике выполняют двойную задачу. Рядом находятся Северный морской путь и Соединенные Штаты», — отметил экс-замглавы генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Позицию Белого дома по Арктическому региону недавно озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен. Вашингтон, по его словам, хочет, чтобы Арктика оставалась свободным от конфликтов регионом.

арктика су-34 самолеты
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