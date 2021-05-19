Россиян предупредили об опасных мошеннических схемах при снятии денег в банкомате

Москва, 19 мая. Мошенники пользуются стандартными схемами увода денег с помощью банкомата, рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Почти каждый машинально проверяет банкоматы на наличие каких-то внешних устройств. Большинство сегодняшних банковских карт имеет чип, который защищает от мошенничества. Мошенники также могут воспользоваться методами социальной инженерии или телефонным фишингом.

Реже мошенники могут взломать банкомат, но для этого требуется серьезная подготовка. Ферапонтов предупредил граждан, что основными мошенническими схемами все же остаются рассылки СМС от лица банка с похожим номером и фишинг, направленный на получение кода, необходимого для оплаты. Об этом пишет агентство «Прайм».

ФАН сообщал, что пенсионерка перевела все свои сбережения мошенникам, а также продала квартиру, отправив средства от сделки на неизвестный счет. Возбуждено уголовное дело, личность злоумышленника устанавливается.

Исследование показало, что 90% россиян сталкивались с телефонными мошенниками. Из них 20% еженедельно получают звонки от мошенников. За четыре месяца 2021 года доля звонков, в результате которых клиенты потеряли деньги, уменьшилась с 22,5 до 13%. Об этом рассказывает RT.