Психолог назвала простой метод борьбы с депрессией

Москва, 19 мая. Один из способов борьбы с депрессией — отказ от черно-белой оценки жизненных событий и формирование позитивного восприятия мира.

Стрессоустойчивость заключается не в том, как сильно человека выбивает из колеи неурядицами, а в способности человека преодолевать стресс самостоятельно, при этом не меняя привычного поведения, рассказала доктор психологических наук Наталья Зенцова в беседе с изданием «Аргументы и Факты».

«В ситуации стресса пробуйте начать день с благодарности. Это может быть молитва, какие-то духовные практики, просто слова благодарности кому-то или самому себе», — посоветовала специалист.

Следует составить список всех тех, кому вы благодарны, и идти по нему каждое утро. Таким образом сформируется позитивная картина жизни. Есть другой способ, который строится на раскрытии своих ощущений и эмоций. Для этого человеку нужно написать так называемое «письмо гнева» и проговорить в нем все ситуации, которые вызывают негативные ощущения, напряжение или дискомфорт. Можно добавить также технику «зато», согласно которой плохому событию противопоставляется хорошее.

Недавно психолог объяснила, почему Санкт-Петербург возглавил туристический антирейтинг мест для отдыха. По ее мнению, это связано с особенностями поведения петербуржцев, которые часто находятся в депрессии и склонны к агрессии.