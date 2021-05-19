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19 мая 03:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:02
Общество
Милонов призвал прекратить использовать женщин в качестве «биоинкубаторов»
02:57
Армия
Эскадрилья российских Су-34 будет базироваться на арктических островах
02:56
Общество
Россиян предупредили об опасных мошеннических схемах при снятии денег в банкомате
02:40
Общество
Психолог назвала простой метод борьбы с депрессией
02:39
Экономика
Названы самые доходные для акционеров российские компании
02:30
Шоу-бизнес
Дарю ему роль в следующем фильме: режиссер Сергей Мокрицкий об актере Никите Волкове
02:18
Общество
Эколог развеял популярный миф о кондиционерах
02:15
Политика
Лавров встретится с Блинкеном 19 мая в Рейкьявике
02:04
Политика
Эксперт объяснил, почему США могут проиграть России и Китаю в воздушном бою
02:00
Общество
Базу подводных лодок времен СССР в Балаклаве превратили в современный арт-объект
01:57
Общество
Карманы набили, заходите следующие: украинцы оценили увольнение минздрава
01:52
Общество
«Водную амнистию» для российских дачников могут продлить
01:39
Экономика
Российскому рублю предрекли взрывной рост
01:29
Политика
Нарышкин предупредил о росте неприятия политики Запада в России
01:25
Общество
Журналисты рассказали, что можно купить в Пскове по цене утреннего кофе
01:23
Политика
Палестинские активисты призвали исключить Израиль из Евровидения
01:10
Армия
США вывели на орбиту спутник раннего обнаружения баллистических ракет
01:03
Общество
Суррогатное материнство в РПЦ считают сопоставимым с рабством
01:02
Политика
Финляндия отказалась от вакцинации американской вакциной Johnson & Johnson
01:00
Политика
Баранец назвал арктическое направление идеальным для атаки ВС РФ по США
Все новости

Психолог назвала простой метод борьбы с депрессией

Общество
Психолог назвала простой метод борьбы с депрессией
pixabay.com

Москва, 19 мая. Один из способов борьбы с депрессией — отказ от черно-белой оценки жизненных событий и формирование позитивного восприятия мира.

Стрессоустойчивость заключается не в том, как сильно человека выбивает из колеи неурядицами, а в способности человека преодолевать стресс самостоятельно, при этом не меняя привычного поведения, рассказала доктор психологических наук Наталья Зенцова в беседе с изданием «Аргументы и Факты».

«В ситуации стресса пробуйте начать день с благодарности. Это может быть молитва, какие-то духовные практики, просто слова благодарности кому-то или самому себе», — посоветовала специалист.

Следует составить список всех тех, кому вы благодарны, и идти по нему каждое утро. Таким образом сформируется позитивная картина жизни. Есть другой способ, который строится на раскрытии своих ощущений и эмоций. Для этого человеку нужно написать так называемое «письмо гнева» и проговорить в нем все ситуации, которые вызывают негативные ощущения, напряжение или дискомфорт. Можно добавить также технику «зато», согласно которой плохому событию противопоставляется хорошее.

Недавно психолог объяснила, почему Санкт-Петербург возглавил туристический антирейтинг мест для отдыха. По ее мнению, это связано с особенностями поведения петербуржцев, которые часто находятся в депрессии и склонны к агрессии.

депрессия стресс психолог
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