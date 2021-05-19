Названы самые доходные для акционеров российские компании

Москва, 19 мая. Компания BCG подготовила рейтинг ведущих корпораций мира по совокупной акционерной доходности (TSR) за пять лет Value Creators 2021, в него вошли 15 российских компаний.

В пресс-службе BCG уточнили, что 15 российских организаций вошли в сведенный рейтинг топ-1000 компаний расширенного глобального списка. В числе лучших оказались Сбербанк, МТС, Московская биржа, «Полюс», «ГМК Норильский Никель», «Алроса», «Магнитогорский металлургический комбинат», НЛМК, «Евраз», «Северсталь», «Татнефть», «Новатэк», «Лукойл», «Газпром» и «Яндекс». В различные отраслевые топы включены восемь из них.

Руководитель BCG Digital в Москве, управляющий директор партнер BCG Макс Хаузер отметил, что многие российские компании, судя по результатам отраслевых рейтингов, прошли кризис увереннее конкурентов и в своих отраслях оказались среди мировых лидеров.

«Все это компании разных секторов экономики, которые активно занимались внедрением цифровых решений в свою работу», — цитирует Хаузера ТАСС.

Ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов заявил, что российская валюта способна укрепиться до значений 2019 года в ближайшем будущем. На резкое укрепление рубля может оказать влияние сырьевая компонента, считает специалист.