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новостей
03:02
Общество
Милонов призвал прекратить использовать женщин в качестве «биоинкубаторов»
02:57
Армия
Эскадрилья российских Су-34 будет базироваться на арктических островах
02:56
Общество
Россиян предупредили об опасных мошеннических схемах при снятии денег в банкомате
02:40
Общество
Психолог назвала простой метод борьбы с депрессией
02:39
Экономика
Названы самые доходные для акционеров российские компании
02:30
Шоу-бизнес
Дарю ему роль в следующем фильме: режиссер Сергей Мокрицкий об актере Никите Волкове
02:18
Общество
Эколог развеял популярный миф о кондиционерах
02:15
Политика
Лавров встретится с Блинкеном 19 мая в Рейкьявике
02:04
Политика
Эксперт объяснил, почему США могут проиграть России и Китаю в воздушном бою
02:00
Общество
Базу подводных лодок времен СССР в Балаклаве превратили в современный арт-объект
01:57
Общество
Карманы набили, заходите следующие: украинцы оценили увольнение минздрава
01:52
Общество
«Водную амнистию» для российских дачников могут продлить
01:39
Экономика
Российскому рублю предрекли взрывной рост
01:29
Политика
Нарышкин предупредил о росте неприятия политики Запада в России
01:25
Общество
Журналисты рассказали, что можно купить в Пскове по цене утреннего кофе
01:23
Политика
Палестинские активисты призвали исключить Израиль из Евровидения
01:10
Армия
США вывели на орбиту спутник раннего обнаружения баллистических ракет
01:03
Общество
Суррогатное материнство в РПЦ считают сопоставимым с рабством
01:02
Политика
Финляндия отказалась от вакцинации американской вакциной Johnson & Johnson
01:00
Политика
Баранец назвал арктическое направление идеальным для атаки ВС РФ по США
Все новости

Названы самые доходные для акционеров российские компании

  /   Обновлено: 19 мая 2021 02:48
Экономика
Названы самые доходные для акционеров российские компании
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Москва, 19 мая. Компания BCG подготовила рейтинг ведущих корпораций мира по совокупной акционерной доходности (TSR) за пять лет Value Creators 2021, в него вошли 15 российских компаний.

В пресс-службе BCG уточнили, что 15 российских организаций вошли в сведенный рейтинг топ-1000 компаний расширенного глобального списка. В числе лучших оказались Сбербанк, МТС, Московская биржа, «Полюс», «ГМК Норильский Никель», «Алроса», «Магнитогорский металлургический комбинат», НЛМК, «Евраз», «Северсталь», «Татнефть», «Новатэк», «Лукойл», «Газпром» и «Яндекс». В различные отраслевые топы включены восемь из них.

Руководитель BCG Digital в Москве, управляющий директор партнер BCG Макс Хаузер отметил, что многие российские компании, судя по результатам отраслевых рейтингов, прошли кризис увереннее конкурентов и в своих отраслях оказались среди мировых лидеров.

«Все это компании разных секторов экономики, которые активно занимались внедрением цифровых решений в свою работу», — цитирует Хаузера ТАСС.

Ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов заявил, что российская валюта способна укрепиться до значений 2019 года в ближайшем будущем. На резкое укрепление рубля может оказать влияние сырьевая компонента, считает специалист.

россия экономика рейтинг
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