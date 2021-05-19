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19 мая 03:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:02
Общество
Милонов призвал прекратить использовать женщин в качестве «биоинкубаторов»
02:57
Армия
Эскадрилья российских Су-34 будет базироваться на арктических островах
02:56
Общество
Россиян предупредили об опасных мошеннических схемах при снятии денег в банкомате
02:40
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Психолог назвала простой метод борьбы с депрессией
02:39
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Названы самые доходные для акционеров российские компании
02:30
Шоу-бизнес
Дарю ему роль в следующем фильме: режиссер Сергей Мокрицкий об актере Никите Волкове
02:18
Общество
Эколог развеял популярный миф о кондиционерах
02:15
Политика
Лавров встретится с Блинкеном 19 мая в Рейкьявике
02:04
Политика
Эксперт объяснил, почему США могут проиграть России и Китаю в воздушном бою
02:00
Общество
Базу подводных лодок времен СССР в Балаклаве превратили в современный арт-объект
01:57
Общество
Карманы набили, заходите следующие: украинцы оценили увольнение минздрава
01:52
Общество
«Водную амнистию» для российских дачников могут продлить
01:39
Экономика
Российскому рублю предрекли взрывной рост
01:29
Политика
Нарышкин предупредил о росте неприятия политики Запада в России
01:25
Общество
Журналисты рассказали, что можно купить в Пскове по цене утреннего кофе
01:23
Политика
Палестинские активисты призвали исключить Израиль из Евровидения
01:10
Армия
США вывели на орбиту спутник раннего обнаружения баллистических ракет
01:03
Общество
Суррогатное материнство в РПЦ считают сопоставимым с рабством
01:02
Политика
Финляндия отказалась от вакцинации американской вакциной Johnson & Johnson
01:00
Политика
Баранец назвал арктическое направление идеальным для атаки ВС РФ по США
Все новости

Эколог развеял популярный миф о кондиционерах

Общество
Эколог развеял популярный миф о кондиционерах
pixabay.com  /  PD

Москва, 19 мая. Многие люди думают, что кондиционер избавляет от необходимости проветривать помещение. Это не так. Популярный миф развеял эколог Антон Ястребцев.

Активно использовать кондиционеры россияне начинают с наступлением теплого сезона. Эколог рекомендует обойтись без этого прибора, заменив его на обычный вентилятор.

«Люди думают, что поставили кондиционер — и будет свежий воздух. Дело в том, что кондиционер не чистит воздух, он просто гоняет его по кругу и охлаждает, сушит», — подчеркнул Ястребцев в беседе с радио Sputnik.

Правила использования кондиционера ранее перечислила терапевт Людмила Лапа. На приборе, по ее словам, следует выставлять 24 градуса. Эта температура является наиболее комфортной для организма.

воздух эколог кондиционер
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