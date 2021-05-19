Эколог развеял популярный миф о кондиционерах

Москва, 19 мая. Многие люди думают, что кондиционер избавляет от необходимости проветривать помещение. Это не так. Популярный миф развеял эколог Антон Ястребцев.

Активно использовать кондиционеры россияне начинают с наступлением теплого сезона. Эколог рекомендует обойтись без этого прибора, заменив его на обычный вентилятор.

«Люди думают, что поставили кондиционер — и будет свежий воздух. Дело в том, что кондиционер не чистит воздух, он просто гоняет его по кругу и охлаждает, сушит», — подчеркнул Ястребцев в беседе с радио Sputnik.

Правила использования кондиционера ранее перечислила терапевт Людмила Лапа. На приборе, по ее словам, следует выставлять 24 градуса. Эта температура является наиболее комфортной для организма.