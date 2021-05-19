Лавров встретится с Блинкеном 19 мая в Рейкьявике

Рейкьявик, 19 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся в Рейкьявике в среду, 19 мая, сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Соединенных Штатов Нед Прайс.

По его словам, встреча состоится после заключительного вечернего мероприятия Арктического совета. Она предоставит возможность проверить, может ли Вашингтон добиться более предсказуемых и стабильных отношений с Москвой, сообщает ТАСС.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Лавров и Блинкен обсудят палестино-израильский конфликт. Кроме того, будут подняты вопросы обстановки на Ближнем Востоке в целом, переговоры по иранской ядерной программе и возвращение сторон к выполнению положений СВПД.