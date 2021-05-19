Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 мая 03:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:02
Общество
Милонов призвал прекратить использовать женщин в качестве «биоинкубаторов»
02:57
Армия
Эскадрилья российских Су-34 будет базироваться на арктических островах
02:56
Общество
Россиян предупредили об опасных мошеннических схемах при снятии денег в банкомате
02:40
Общество
Психолог назвала простой метод борьбы с депрессией
02:39
Экономика
Названы самые доходные для акционеров российские компании
02:30
Шоу-бизнес
Дарю ему роль в следующем фильме: режиссер Сергей Мокрицкий об актере Никите Волкове
02:18
Общество
Эколог развеял популярный миф о кондиционерах
02:15
Политика
Лавров встретится с Блинкеном 19 мая в Рейкьявике
02:04
Политика
Эксперт объяснил, почему США могут проиграть России и Китаю в воздушном бою
02:00
Общество
Базу подводных лодок времен СССР в Балаклаве превратили в современный арт-объект
01:57
Общество
Карманы набили, заходите следующие: украинцы оценили увольнение минздрава
01:52
Общество
«Водную амнистию» для российских дачников могут продлить
01:39
Экономика
Российскому рублю предрекли взрывной рост
01:29
Политика
Нарышкин предупредил о росте неприятия политики Запада в России
01:25
Общество
Журналисты рассказали, что можно купить в Пскове по цене утреннего кофе
01:23
Политика
Палестинские активисты призвали исключить Израиль из Евровидения
01:10
Армия
США вывели на орбиту спутник раннего обнаружения баллистических ракет
01:03
Общество
Суррогатное материнство в РПЦ считают сопоставимым с рабством
01:02
Политика
Финляндия отказалась от вакцинации американской вакциной Johnson & Johnson
01:00
Политика
Баранец назвал арктическое направление идеальным для атаки ВС РФ по США
Все новости
19 мая 03:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:02
Общество
Милонов призвал прекратить использовать женщин в качестве «биоинкубаторов»
02:57
Армия
Эскадрилья российских Су-34 будет базироваться на арктических островах
02:56
Общество
Россиян предупредили об опасных мошеннических схемах при снятии денег в банкомате
02:40
Общество
Психолог назвала простой метод борьбы с депрессией
02:39
Экономика
Названы самые доходные для акционеров российские компании
02:30
Шоу-бизнес
Дарю ему роль в следующем фильме: режиссер Сергей Мокрицкий об актере Никите Волкове
02:18
Общество
Эколог развеял популярный миф о кондиционерах
02:15
Политика
Лавров встретится с Блинкеном 19 мая в Рейкьявике
02:04
Политика
Эксперт объяснил, почему США могут проиграть России и Китаю в воздушном бою
02:00
Общество
Базу подводных лодок времен СССР в Балаклаве превратили в современный арт-объект
01:57
Общество
Карманы набили, заходите следующие: украинцы оценили увольнение минздрава
01:52
Общество
«Водную амнистию» для российских дачников могут продлить
01:39
Экономика
Российскому рублю предрекли взрывной рост
01:29
Политика
Нарышкин предупредил о росте неприятия политики Запада в России
01:25
Общество
Журналисты рассказали, что можно купить в Пскове по цене утреннего кофе
01:23
Политика
Палестинские активисты призвали исключить Израиль из Евровидения
01:10
Армия
США вывели на орбиту спутник раннего обнаружения баллистических ракет
01:03
Общество
Суррогатное материнство в РПЦ считают сопоставимым с рабством
01:02
Политика
Финляндия отказалась от вакцинации американской вакциной Johnson & Johnson
01:00
Политика
Баранец назвал арктическое направление идеальным для атаки ВС РФ по США
Все новости

Эксперт объяснил, почему США могут проиграть России и Китаю в воздушном бою

  /   Обновлено: 19 мая 2021 02:33
Политика
Эксперт объяснил, почему США могут проиграть России и Китаю в воздушном бою
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 19 мая. В случае столкновения военной авиации США с Россией или Китаем в воздухе, американские ВВС ожидают «большие проблемы», заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По словам аналитика издания, «после десятилетий неторопливых бомбардировок повстанцев с больших удобных баз, боевое авиационное командование опасается, что стало немного лениво».

«А это может означать большие проблемы в случае войны с «равным конкурентом», таким как Россия или Китай. <…> Если китайские или российские силы пришли в движение, и уже летят ракеты, то американские эскадрильи, вероятно, не могут рассчитывать на большую, уютную базу, подготовленную специально для них», — пояснил Экс.

Командование ВВС США создало рабочую группу, для изменения системы управления воздушными силами. Реорганизация должна затронуть обучение кадров и оснащение, поскольку «годы низкоинтенсивных боев на Ближнем Востоке» отрицательно сказались на боевой подготовке.

С 1990-х годов ВВС США организовали многие из своих эскадрилий в десять «Воздушных экспедиционных войск» (AEF), которые по очереди предоставляли истребители для участия в различных войнах Америки (к примеру, в Афганистане).

«Если Россия вторгнется в страны Балтии или Китай сделает шаг на какой-нибудь остров в Южно-Китайском море, от AEF будет мало толку», — подчеркивает Дэвид Экс, указывая на проблемы ВВС со скоростью мобилизации.

Эксперт объяснил, почему США могут проиграть России и Китаю в воздушном бою
yatsenyuk.org.ua  / Пресс-служба Арсения Яценюка

Таким образом, американское командование хочет в результате реорганизации задействовать определенную часть своих эскадрилий, чтобы быть готовой к атаке в любой момент времени. Идея состоит в том, чтобы противнику было сложнее предсказать, откуда могут взлететь американские самолеты.

Ранее стало известно, что командование ВВС США планирует отказаться от эксплуатации истребителей пятого поколения F-22 к 2030. Как уточнил генерал-лейтенант Клинтон Хиноут, занимающий должность замначальника штаба ВВС США, это связано с программой NGAD (Next Generation Air Dominance), которая предполагает создание военного самолета шестого поколения и внедрение новых принципов ведения боя в воздушном пространстве. Ожидается, что новый самолет возможно будет использоваться и в беспилотном варианте.

сша китай ввс сша
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 56612 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 29156 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 24803 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 22581 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
Происшествия 18156 17 мая 2021
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
Все новости / Политика / Эксперт объяснил, почему США могут проиграть России и Китаю в воздушном бою
Рейтинг@Mail.ru