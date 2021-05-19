Эксперт объяснил, почему США могут проиграть России и Китаю в воздушном бою

Вашингтон, 19 мая. В случае столкновения военной авиации США с Россией или Китаем в воздухе, американские ВВС ожидают «большие проблемы», заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По словам аналитика издания, «после десятилетий неторопливых бомбардировок повстанцев с больших удобных баз, боевое авиационное командование опасается, что стало немного лениво».

«А это может означать большие проблемы в случае войны с «равным конкурентом», таким как Россия или Китай. <…> Если китайские или российские силы пришли в движение, и уже летят ракеты, то американские эскадрильи, вероятно, не могут рассчитывать на большую, уютную базу, подготовленную специально для них», — пояснил Экс.

Командование ВВС США создало рабочую группу, для изменения системы управления воздушными силами. Реорганизация должна затронуть обучение кадров и оснащение, поскольку «годы низкоинтенсивных боев на Ближнем Востоке» отрицательно сказались на боевой подготовке.

С 1990-х годов ВВС США организовали многие из своих эскадрилий в десять «Воздушных экспедиционных войск» (AEF), которые по очереди предоставляли истребители для участия в различных войнах Америки (к примеру, в Афганистане).

«Если Россия вторгнется в страны Балтии или Китай сделает шаг на какой-нибудь остров в Южно-Китайском море, от AEF будет мало толку», — подчеркивает Дэвид Экс, указывая на проблемы ВВС со скоростью мобилизации.

yatsenyuk.org.ua / Пресс-служба Арсения Яценюка

Таким образом, американское командование хочет в результате реорганизации задействовать определенную часть своих эскадрилий, чтобы быть готовой к атаке в любой момент времени. Идея состоит в том, чтобы противнику было сложнее предсказать, откуда могут взлететь американские самолеты.

Ранее стало известно, что командование ВВС США планирует отказаться от эксплуатации истребителей пятого поколения F-22 к 2030. Как уточнил генерал-лейтенант Клинтон Хиноут, занимающий должность замначальника штаба ВВС США, это связано с программой NGAD (Next Generation Air Dominance), которая предполагает создание военного самолета шестого поколения и внедрение новых принципов ведения боя в воздушном пространстве. Ожидается, что новый самолет возможно будет использоваться и в беспилотном варианте.