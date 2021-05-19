Карманы набили, заходите следующие: украинцы оценили увольнение минздрава

Киев, 19 мая. Украинский парламент 18 мая объявил о том, что Максим Степанов больше не будет выполнять обязанности главы министерства здравоохранения. Украинцы оценили решение властей.

В ходе заседания Верховной Рады за отставку минздрава проголосовали 292 депутата, хотя для его принятия нужно было 226 голосов. Об этом сообщает Regnum.

«Он в накладе не будет! Не обидят! Сытное местечко найдут! В больницу работать не пойдёт точно, не дурак горбатиться за смешную зарплату!» — написала Оришка Г.

Еще один из пользователей не понимает, почему в отношении уже экс-минздрава не возбудили уголовное дело. По его мнению, должен быть обвинительный приговор, ведь с начала коронавирусной пандемии погибли тысячи жителей Украины.

«Вся Рада не на своем месте, включая президента», — пишет Светлана К.

Татьяна К. считает, что нужно не передвигать «пешки», а заменять их профессионалами. В противном случае Украина «вымрет».

«Карманы набили, заходите следующие», — добавил Андрей.

«Вакцинация провалена. Блин, капец, этим фуфлом никто не хочет прививаться. А другой вакциной низя, фонд дяди Сэма не разрешает. Самое интересное, что Степанов имел поддержку среди медиков…» — пишет Natali S.

Ранее стало известно, что харьковчанка выкинула украинский паспорт из-за отказа в вылете в Стамбул.