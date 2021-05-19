«Водную амнистию» для российских дачников могут продлить

Москва, 19 мая. Законопроект о продлении так называемой «водной амнистии» сейчас рассматривают в ведомствах, об этом рассказали в Союзе садоводов России.

В продлении заинтересованы многие дачники и садоводы России, которым не хватило отпущенного ранее срока. Автором инициативы выступил председатель Союза садоводов России, член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Олег Валенчук по данным «Российской газеты».

«Однако отведенного периода, как показала практика, оказалось недостаточно: кто-то не успел соблюсти все формальности, а кто-то даже не знал о возможности «легализовать» скважины», — пояснил Валенчук.

Сейчас законодательство разрешает использование без лицензии небольших скважин, если объем добычи воды из них не превышает 100 кубометров в сутки и идет на личные нужды, а водоносный горизонт не является источником централизованного водоснабжения. В остальных случаях нужно оформлять лицензию и платить госпошлину в размере 7500 тысяч.

Недавно глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в Крыму собираются строить новые водохранилища. Для некоторых из них думают использовать еще советские проекты строительства, которые при Советском Союзе не удалось претворить в жизнь.