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19 мая 03:22
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новостей
03:02
Общество
Милонов призвал прекратить использовать женщин в качестве «биоинкубаторов»
02:57
Армия
Эскадрилья российских Су-34 будет базироваться на арктических островах
02:56
Общество
Россиян предупредили об опасных мошеннических схемах при снятии денег в банкомате
02:40
Общество
Психолог назвала простой метод борьбы с депрессией
02:39
Экономика
Названы самые доходные для акционеров российские компании
02:30
Шоу-бизнес
Дарю ему роль в следующем фильме: режиссер Сергей Мокрицкий об актере Никите Волкове
02:18
Общество
Эколог развеял популярный миф о кондиционерах
02:15
Политика
Лавров встретится с Блинкеном 19 мая в Рейкьявике
02:04
Политика
Эксперт объяснил, почему США могут проиграть России и Китаю в воздушном бою
02:00
Общество
Базу подводных лодок времен СССР в Балаклаве превратили в современный арт-объект
01:57
Общество
Карманы набили, заходите следующие: украинцы оценили увольнение минздрава
01:52
Общество
«Водную амнистию» для российских дачников могут продлить
01:39
Экономика
Российскому рублю предрекли взрывной рост
01:29
Политика
Нарышкин предупредил о росте неприятия политики Запада в России
01:25
Общество
Журналисты рассказали, что можно купить в Пскове по цене утреннего кофе
01:23
Политика
Палестинские активисты призвали исключить Израиль из Евровидения
01:10
Армия
США вывели на орбиту спутник раннего обнаружения баллистических ракет
01:03
Общество
Суррогатное материнство в РПЦ считают сопоставимым с рабством
01:02
Политика
Финляндия отказалась от вакцинации американской вакциной Johnson & Johnson
01:00
Политика
Баранец назвал арктическое направление идеальным для атаки ВС РФ по США
Все новости

«Водную амнистию» для российских дачников могут продлить

Общество
«Водную амнистию» для российских дачников могут продлить
pixabay.com

Москва, 19 мая. Законопроект о продлении так называемой «водной амнистии» сейчас рассматривают в ведомствах, об этом рассказали в Союзе садоводов России.

В продлении заинтересованы многие дачники и садоводы России, которым не хватило отпущенного ранее срока. Автором инициативы выступил председатель Союза садоводов России, член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Олег Валенчук по данным «Российской газеты».

«Однако отведенного периода, как показала практика, оказалось недостаточно: кто-то не успел соблюсти все формальности, а кто-то даже не знал о возможности «легализовать» скважины», — пояснил Валенчук.

Сейчас законодательство разрешает использование без лицензии небольших скважин, если объем добычи воды из них не превышает 100 кубометров в сутки и идет на личные нужды, а водоносный горизонт не является источником централизованного водоснабжения. В остальных случаях нужно оформлять лицензию и платить госпошлину в размере 7500 тысяч.

Недавно глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в Крыму собираются строить новые водохранилища. Для некоторых из них думают использовать еще советские проекты строительства, которые при Советском Союзе не удалось претворить в жизнь.

вода скважины водная амнистия
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