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новостей
01:39
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Российскому рублю предрекли взрывной рост
01:29
Политика
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01:25
Общество
Журналисты рассказали, что можно купить в Пскове по цене утреннего кофе
01:23
Политика
Палестинские активисты призвали исключить Израиль из Евровидения
01:10
Армия
США вывели на орбиту спутник раннего обнаружения баллистических ракет
01:03
Общество
Суррогатное материнство в РПЦ считают сопоставимым с рабством
01:02
Политика
Финляндия отказалась от вакцинации американской вакциной Johnson & Johnson
01:00
Политика
Баранец назвал арктическое направление идеальным для атаки ВС РФ по США
00:52
Политика
Байдену назвали ошибку, которая приведет к поражению Киева в войне с Москвой
00:38
Шоу-бизнес
Россия лучше: как зрители оценили выступление Манижи на Евровидении-2021
00:31
Экономика
ПФР перечислит 3 млрд рублей россиянам, сделавшим отчисления на свою пенсию
00:26
Политика
Блинкен озвучил главе МИД Германии позицию США по «СП-2»
00:13
Происшествия
Спасатели потушили пожар в доме Басевича в Петербурге
00:04
Шоу-бизнес
Манижа поборется за победу в финале Евровидения 22 мая
00:00
Шоу-бизнес
Юрий Лоза рассказал, почему России не нужно побеждать на Евровидении
23:56
Шоу-бизнес
«Энергетика сильной русской женщины»: иностранцы высоко оценили выступление Манижи
23:50
Экономика
Мы за зеленую энергетику, но качаем нефть: как Великобритания обманывает весь мир
23:31
Происшествия
Сильный ветер повалил тополь на детскую площадку в Великих Луках
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23:10
Общество
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Российскому рублю предрекли взрывной рост

Экономика
Российскому рублю предрекли взрывной рост
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 мая. Валюта РФ способна укрепиться до значений 2019 года в ближайшем будущем. Взрывного роста рубля можно ожидать к концу 2021 года, заявил аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов.

На резкое укрепление российской валюты окажет влияние сырьевая компонента. При этом не следует забывать о геополитике и сложных отношениях с Европой и США. Этот фактор, по мнению эксперта, может сыграть против рубля и привести к очередному витку его ослабления.

«Можно вспомнить, как рубль рухнул на фоне президентской гонки в США осенью прошлого года или в начале пандемии коронавируса в мире весной. Безусловно, как и другие валюты развивающихся стран, российский рубль — это рисковый актив, и то, что негативным образом влияет на мировую стабильность, отрицательно сказывается и на рубле», — подчеркнул Маслов в беседе с агентством «Прайм».

Аналитик оценил влияние энергоресурсов на стоимость рубля. Здесь российская валюта, как отметил Маслов, ведет себя аналогично иным ресурсозависимым валютам и адекватно реагирует на колебания цен.

«Восстановление спроса на «черное золото» может ускориться ближе к началу отопительного сезона в конце третьего — начале четвертого квартала этого года, если очередной мутировавший штамм вируса не заставит правительства отдельных стран вводить чрезвычайные положения и локдауны», — убежден аналитик.

О грядущем росте рубля ранее заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. В ближайшие годы, по его словам, российская национальная валюта сможет укрепиться до 60 рублей за доллар.

рубль укрепление рубля российская валюта
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