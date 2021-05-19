Российскому рублю предрекли взрывной рост

Москва, 19 мая. Валюта РФ способна укрепиться до значений 2019 года в ближайшем будущем. Взрывного роста рубля можно ожидать к концу 2021 года, заявил аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов.

На резкое укрепление российской валюты окажет влияние сырьевая компонента. При этом не следует забывать о геополитике и сложных отношениях с Европой и США. Этот фактор, по мнению эксперта, может сыграть против рубля и привести к очередному витку его ослабления.

«Можно вспомнить, как рубль рухнул на фоне президентской гонки в США осенью прошлого года или в начале пандемии коронавируса в мире весной. Безусловно, как и другие валюты развивающихся стран, российский рубль — это рисковый актив, и то, что негативным образом влияет на мировую стабильность, отрицательно сказывается и на рубле», — подчеркнул Маслов в беседе с агентством «Прайм».

Аналитик оценил влияние энергоресурсов на стоимость рубля. Здесь российская валюта, как отметил Маслов, ведет себя аналогично иным ресурсозависимым валютам и адекватно реагирует на колебания цен.

«Восстановление спроса на «черное золото» может ускориться ближе к началу отопительного сезона в конце третьего — начале четвертого квартала этого года, если очередной мутировавший штамм вируса не заставит правительства отдельных стран вводить чрезвычайные положения и локдауны», — убежден аналитик.

О грядущем росте рубля ранее заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. В ближайшие годы, по его словам, российская национальная валюта сможет укрепиться до 60 рублей за доллар.