Нарышкин предупредил о росте неприятия политики Запада в России

Москва, 19 мая. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у россиян неприятие западной политики может перерасти в ненависть.

По его словам, санкции в России воспринимают как действия «неправовые, довольно агрессивные, а подчас даже враждебные». Эти меры действуют на сознание простых россиян, считает Нарышкин.

По мнению главы СВР, угроза объединяет нацию, а россияне «понимают, что это угроза». Нарышкин отметил, что в России из года в год отмечается «рост неприятия» россиянами западной политики по отношению к России.

«Этот рост очень существенный. И было бы очень плохо, если бы вот это неприятие переросло в ненависть», — отметил он в интервью BBC.

Ранее Нарышкин заявил, что выпады в сторону Москвы из-за неких отравлений, кибератак, взломов являются нелепыми и убогими. По его мнению, подобные заявления выглядят «как плохой детектив».