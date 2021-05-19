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19 мая 01:52
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новостей
01:39
Экономика
Российскому рублю предрекли взрывной рост
01:29
Политика
Нарышкин предупредил о росте неприятия политики Запада в России
01:25
Общество
Журналисты рассказали, что можно купить в Пскове по цене утреннего кофе
01:23
Политика
Палестинские активисты призвали исключить Израиль из Евровидения
01:10
Армия
США вывели на орбиту спутник раннего обнаружения баллистических ракет
01:03
Общество
Суррогатное материнство в РПЦ считают сопоставимым с рабством
01:02
Политика
Финляндия отказалась от вакцинации американской вакциной Johnson & Johnson
01:00
Политика
Баранец назвал арктическое направление идеальным для атаки ВС РФ по США
00:52
Политика
Байдену назвали ошибку, которая приведет к поражению Киева в войне с Москвой
00:38
Шоу-бизнес
Россия лучше: как зрители оценили выступление Манижи на Евровидении-2021
00:31
Экономика
ПФР перечислит 3 млрд рублей россиянам, сделавшим отчисления на свою пенсию
00:26
Политика
Блинкен озвучил главе МИД Германии позицию США по «СП-2»
00:13
Происшествия
Спасатели потушили пожар в доме Басевича в Петербурге
00:04
Шоу-бизнес
Манижа поборется за победу в финале Евровидения 22 мая
00:00
Шоу-бизнес
Юрий Лоза рассказал, почему России не нужно побеждать на Евровидении
23:56
Шоу-бизнес
«Энергетика сильной русской женщины»: иностранцы высоко оценили выступление Манижи
23:50
Экономика
Мы за зеленую энергетику, но качаем нефть: как Великобритания обманывает весь мир
23:31
Происшествия
Сильный ветер повалил тополь на детскую площадку в Великих Луках
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Нарышкин предупредил о росте неприятия политики Запада в России

Политика
Нарышкин предупредил о росте неприятия политики Запада в России
Global Look Press  /  Kremlin Pool / Global Look Press

Москва, 19 мая. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у россиян неприятие западной политики может перерасти в ненависть.

По его словам, санкции в России воспринимают как действия «неправовые, довольно агрессивные, а подчас даже враждебные». Эти меры действуют на сознание простых россиян, считает Нарышкин.

По мнению главы СВР, угроза объединяет нацию, а россияне «понимают, что это угроза». Нарышкин отметил, что в России из года в год отмечается «рост неприятия» россиянами западной политики по отношению к России.

«Этот рост очень существенный. И было бы очень плохо, если бы вот это неприятие переросло в ненависть», — отметил он в интервью BBC.

Ранее Нарышкин заявил, что выпады в сторону Москвы из-за неких отравлений, кибератак, взломов являются нелепыми и убогими. По его мнению, подобные заявления выглядят «как плохой детектив».

россия нарышкин свр
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