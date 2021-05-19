Журналисты рассказали, что можно купить в Пскове по цене утреннего кофе

Псков, 19 мая. Сотрудники Центра деловой информации (ЦДИ) Псковской области провел мониторинг скидок, которыми могут воспользоваться желающие обновить гардероб жители региона.

Авторы портала рекомендуют посетить магазин одной из торговых сетей. На 99 рублей можно приобрести футболку, платье, нижнее белье, джинсы и трикотажные вещи. Выгода составит до 80%, сообщает со ссылкой на продавцов-консультантов ЦДИ. Но акционные предложения действуют на выделенный ассортимент, а скидки по дисконтной карте и распродаже не суммируются, отмечают в издании.

Ранее глава Псковской области Михаил Ведерников впервые приготовил плов и поделился этим со своими подписчиками на странице в социальной сети Instagram. По его словам, блюдо получилось очень вкусным.