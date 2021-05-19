Палестинские активисты призвали исключить Израиль из Евровидения

Роттердам, 19 мая. Примерно 100 активистов призвали лишить Израиль право участвовать в Евровидении или не сопровождать аплодисментами выступление израильской певицы.

Активисты собрались во вторник перед концертным залом «Ахой» в Роттердаме, где и проходит Евровидение. Один из организаторов демонстрации палестинец Ибрагим заявил, что нельзя предоставлять такую большую площадку для выступления оккупанта. Он сообщил об этом во время беседы с ТАСС.

«А тем более в такой стране как Нидерланды, которая заботится о соблюдении прав человека и является участником многих международных соглашений», — добавил активист.

Ибрагим также обратил внимание на название песни израильской певицы Алене Эден «Осводи меня», «в то время как палестинцы живут под оккупацией». Он утверждает, что Израиль должны исключить из Евровидения, но понимает, что шансы на это очень малы и призвал хотя не аплодировать певице из Израиля.

Ранее RT сообщал, что представительница России Манижа исполнила свою песню Russian Woman в первом полуфинале Евровидения. На российской певице было платье из лоскутов, которые присылались из разных уголков России.