США вывели на орбиту спутник раннего обнаружения баллистических ракет

Вашингтон, 19 мая. Военно-космические силы (ВМС) США во вторник запустили на орбиту спутник системы раннего обнаружения пусков баллистических ракет SBIRS GEO 5.

Трансляция запуска велась на сайте компании United Launch Alliance, которая создала ракету носитель Atlas V. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 13:37 по времени Восточного побережья США (20:37 по московскому времени).

Спутник SBIRS GEO 5 стал частью системы предупреждения США о ракетном нападении, которая включает два эшелона – сеть радиолокационных станций на Земле и сеть спутников с инфракрасной аппаратурой на орбите. В космический эшелон системы предупреждения входят группировки аппаратов на высокоэллиптической и геостационарной орбитах.

Ранее RT сообщило, что военные США намерены усовершенствовать операционную систему противоракетной обороны (ПРО). Речь, в частности, идет об ускорении разработки и внедрения ее новых элементов.