Суррогатное материнство в РПЦ считают сопоставимым с рабством

Москва, 19 мая. Принятие запрета на использование иностранцами российских женщин как суррогатных матерей является моральным долгом депутатов Госдумы, заявили в РПЦ.

Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале сравнил суррогатное материнство при коммерческом посредничестве с рабством.

«Закон о запрете использования иностранцами российских женщин в качестве суррогатных матерей <…> это моральный долг всех депутатов, вне зависимости от их партийной принадлежности. <…> Использование материнского потенциала наших соотечественниц богатыми иностранцами при посредничестве коммерсантов — это практика, которая по нравственной оценке сопоставима с эксплуатацией женщин в качестве рабынь», — подчеркнул он.

Во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Парламентских встреч в рамках XXIX Международных образовательных чтений обратился к депутатам Госдумы с призывом ограничить суррогатное материнство для россиян и запретить использование услуг суррогатных матерей для иностранцев. По его мнению, подобное явление разрушает семейное единство и является формой эксплуатации нуждающихся женщин.

duma.gov.ru / Пресс-служба Госдумы РФ

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, который ограничивает право на суррогатное материнство, вводя цензы по возрасту, официальному брачному статусу и гражданству. Процедуру, согласно документу, смогут проходить только женщины от 25 до 55 лет, состоящие в браке. Помимо этого, проект устанавливает запрет на посреднические услуги в сфере суррогатного материнства и рекламу этих сервисов.