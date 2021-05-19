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01:39
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Российскому рублю предрекли взрывной рост
01:29
Политика
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01:25
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Журналисты рассказали, что можно купить в Пскове по цене утреннего кофе
01:23
Политика
Палестинские активисты призвали исключить Израиль из Евровидения
01:10
Армия
США вывели на орбиту спутник раннего обнаружения баллистических ракет
01:03
Общество
Суррогатное материнство в РПЦ считают сопоставимым с рабством
01:02
Политика
Финляндия отказалась от вакцинации американской вакциной Johnson & Johnson
01:00
Политика
Баранец назвал арктическое направление идеальным для атаки ВС РФ по США
00:52
Политика
Байдену назвали ошибку, которая приведет к поражению Киева в войне с Москвой
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Россия лучше: как зрители оценили выступление Манижи на Евровидении-2021
00:31
Экономика
ПФР перечислит 3 млрд рублей россиянам, сделавшим отчисления на свою пенсию
00:26
Политика
Блинкен озвучил главе МИД Германии позицию США по «СП-2»
00:13
Происшествия
Спасатели потушили пожар в доме Басевича в Петербурге
00:04
Шоу-бизнес
Манижа поборется за победу в финале Евровидения 22 мая
00:00
Шоу-бизнес
Юрий Лоза рассказал, почему России не нужно побеждать на Евровидении
23:56
Шоу-бизнес
«Энергетика сильной русской женщины»: иностранцы высоко оценили выступление Манижи
23:50
Экономика
Мы за зеленую энергетику, но качаем нефть: как Великобритания обманывает весь мир
23:31
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Сильный ветер повалил тополь на детскую площадку в Великих Луках
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Суррогатное материнство в РПЦ считают сопоставимым с рабством

  /   Обновлено: 19 мая 2021 01:35
Общество
Суррогатное материнство в РПЦ считают сопоставимым с рабством
pixabay.com

Москва, 19 мая. Принятие запрета на использование иностранцами российских женщин как суррогатных матерей является моральным долгом депутатов Госдумы, заявили в РПЦ.

Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале сравнил суррогатное материнство при коммерческом посредничестве с рабством.

«Закон о запрете использования иностранцами российских женщин в качестве суррогатных матерей <…> это моральный долг всех депутатов, вне зависимости от их партийной принадлежности. <…> Использование материнского потенциала наших соотечественниц богатыми иностранцами при посредничестве коммерсантов — это практика, которая по нравственной оценке сопоставима с эксплуатацией женщин в качестве рабынь», — подчеркнул он.

Во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Парламентских встреч в рамках XXIX Международных образовательных чтений обратился к депутатам Госдумы с призывом ограничить суррогатное материнство для россиян и запретить использование услуг суррогатных матерей для иностранцев. По его мнению, подобное явление разрушает семейное единство и является формой эксплуатации нуждающихся женщин.

Суррогатное материнство в РПЦ считают сопоставимым с рабством
duma.gov.ru  / Пресс-служба Госдумы РФ

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, который ограничивает право на суррогатное материнство, вводя цензы по возрасту, официальному брачному статусу и гражданству. Процедуру, согласно документу, смогут проходить только женщины от 25 до 55 лет, состоящие в браке. Помимо этого, проект устанавливает запрет на посреднические услуги в сфере суррогатного материнства и рекламу этих сервисов.

рпц госдума рф суррогатное материнство кипшидзе
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