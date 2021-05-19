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01:39
Экономика
Российскому рублю предрекли взрывной рост
01:29
Политика
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01:25
Общество
Журналисты рассказали, что можно купить в Пскове по цене утреннего кофе
01:23
Политика
Палестинские активисты призвали исключить Израиль из Евровидения
01:10
Армия
США вывели на орбиту спутник раннего обнаружения баллистических ракет
01:03
Общество
Суррогатное материнство в РПЦ считают сопоставимым с рабством
01:02
Политика
Финляндия отказалась от вакцинации американской вакциной Johnson & Johnson
01:00
Политика
Баранец назвал арктическое направление идеальным для атаки ВС РФ по США
00:52
Политика
Байдену назвали ошибку, которая приведет к поражению Киева в войне с Москвой
00:38
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Россия лучше: как зрители оценили выступление Манижи на Евровидении-2021
00:31
Экономика
ПФР перечислит 3 млрд рублей россиянам, сделавшим отчисления на свою пенсию
00:26
Политика
Блинкен озвучил главе МИД Германии позицию США по «СП-2»
00:13
Происшествия
Спасатели потушили пожар в доме Басевича в Петербурге
00:04
Шоу-бизнес
Манижа поборется за победу в финале Евровидения 22 мая
00:00
Шоу-бизнес
Юрий Лоза рассказал, почему России не нужно побеждать на Евровидении
23:56
Шоу-бизнес
«Энергетика сильной русской женщины»: иностранцы высоко оценили выступление Манижи
23:50
Экономика
Мы за зеленую энергетику, но качаем нефть: как Великобритания обманывает весь мир
23:31
Происшествия
Сильный ветер повалил тополь на детскую площадку в Великих Луках
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Финляндия отказалась от вакцинации американской вакциной Johnson & Johnson

Политика
Финляндия отказалась от вакцинации американской вакциной Johnson & Johnson
pixabay.com/PD

Москва, 19 мая. Финский институт здоровья и социального обеспечения принял решение отказаться от вакцинации против коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson.

Представитель института Эмма Каяндер объяснила, что препарат Johnson & Johnson имеет опасные побочные эффекты – тромбоз. Власти Финляндии продолжат вакцинацию препаратами AstraZeneca, Pfizer или Moderna.

«Мы по-прежнему рекомендуем людям старше 65 лет продолжать серию вакцинаций препаратом, который они получили ранее, если нет медицинских препятствий для его использования», — приводятся в сообщении слова представителя института.

Препаратом AstraZeneca в Финляндии вакцинированы почти 356 тыс. человек. Вакцина Johnson & Johnson в Финляндии ни разу не применялась, так как она не была включена в программу вакцинации.

Накануне сообщалось, что Шри-Ланка получит партию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» от российских разработчиков к 25 мая.

финляндия политика пандемия коронавирус
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