Финляндия отказалась от вакцинации американской вакциной Johnson & Johnson

Москва, 19 мая. Финский институт здоровья и социального обеспечения принял решение отказаться от вакцинации против коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson.

Представитель института Эмма Каяндер объяснила, что препарат Johnson & Johnson имеет опасные побочные эффекты – тромбоз. Власти Финляндии продолжат вакцинацию препаратами AstraZeneca, Pfizer или Moderna.

«Мы по-прежнему рекомендуем людям старше 65 лет продолжать серию вакцинаций препаратом, который они получили ранее, если нет медицинских препятствий для его использования», — приводятся в сообщении слова представителя института.

Препаратом AstraZeneca в Финляндии вакцинированы почти 356 тыс. человек. Вакцина Johnson & Johnson в Финляндии ни разу не применялась, так как она не была включена в программу вакцинации.

Накануне сообщалось, что Шри-Ланка получит партию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» от российских разработчиков к 25 мая.