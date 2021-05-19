Байдену назвали ошибку, которая приведет к поражению Киева в войне с Москвой

Вашингтон, 19 мая. Политический аналитик Харун Карчич назвал ошибку президента США Джо Байдена, которая приведет Киев к проигрышу Москве, если возникнет военный конфликт.

Белый дом заинтересован в поддержке Украины против «территориальной экспансии» России в Черном море. Но если отношения Вашингтона и Анкары ухудшатся, то они не смогут объединиться для противостояния России. При этом Киев вряд ли сможет достичь поставленных целей без поддержки Турции. Об этом Карчич написал в статье для издания The National Interest.

«Потеря союзника по НАТО, который граничит с Черным, Эгейским, Средиземным морями, Балканами, Кавказом, Ираном, Ираком и Сирией — равносильна тому, что все эти стратегические регионы будут поданы России на серебряном блюде», — написал аналитик.

Соединенные Штаты рассчитывают на встречу президента РФ Владимира Путина и Байдена в ближайшие недели. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков призывал дождаться официального сообщения по поводу возможного саммита, передает RT.

США намерены расширить военное присутствие в акватории Черного моря и для этого модернизируют свои авиабазы в Румынии. Модернизация румынской базы ВВС США обойдется в 152 млн долларов. Оплата будет проведена в рамках Европейской инициативы сдерживания якобы агрессивной России.