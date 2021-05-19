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19 мая 01:51
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новостей
01:39
Экономика
Российскому рублю предрекли взрывной рост
01:29
Политика
Нарышкин предупредил о росте неприятия политики Запада в России
01:25
Общество
Журналисты рассказали, что можно купить в Пскове по цене утреннего кофе
01:23
Политика
Палестинские активисты призвали исключить Израиль из Евровидения
01:10
Армия
США вывели на орбиту спутник раннего обнаружения баллистических ракет
01:03
Общество
Суррогатное материнство в РПЦ считают сопоставимым с рабством
01:02
Политика
Финляндия отказалась от вакцинации американской вакциной Johnson & Johnson
01:00
Политика
Баранец назвал арктическое направление идеальным для атаки ВС РФ по США
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ПФР перечислит 3 млрд рублей россиянам, сделавшим отчисления на свою пенсию
00:26
Политика
Блинкен озвучил главе МИД Германии позицию США по «СП-2»
00:13
Происшествия
Спасатели потушили пожар в доме Басевича в Петербурге
00:04
Шоу-бизнес
Манижа поборется за победу в финале Евровидения 22 мая
00:00
Шоу-бизнес
Юрий Лоза рассказал, почему России не нужно побеждать на Евровидении
23:56
Шоу-бизнес
«Энергетика сильной русской женщины»: иностранцы высоко оценили выступление Манижи
23:50
Экономика
Мы за зеленую энергетику, но качаем нефть: как Великобритания обманывает весь мир
23:31
Происшествия
Сильный ветер повалил тополь на детскую площадку в Великих Луках
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Байдену назвали ошибку, которая приведет к поражению Киева в войне с Москвой

Политика
Байдену назвали ошибку, которая приведет к поражению Киева в войне с Москвой
Global Look Press  /  Jonathan Ernst - Pool via CNP

Вашингтон, 19 мая. Политический аналитик Харун Карчич назвал ошибку президента США Джо Байдена, которая приведет Киев к проигрышу Москве, если возникнет военный конфликт.

Белый дом заинтересован в поддержке Украины против «территориальной экспансии» России в Черном море. Но если отношения Вашингтона и Анкары ухудшатся, то они не смогут объединиться для противостояния России. При этом Киев вряд ли сможет достичь поставленных целей без поддержки Турции. Об этом Карчич написал в статье для издания The National Interest.

«Потеря союзника по НАТО, который граничит с Черным, Эгейским, Средиземным морями, Балканами, Кавказом, Ираном, Ираком и Сирией — равносильна тому, что все эти стратегические регионы будут поданы России на серебряном блюде», — написал аналитик.

Соединенные Штаты рассчитывают на встречу президента РФ Владимира Путина и Байдена в ближайшие недели. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков призывал дождаться официального сообщения по поводу возможного саммита, передает RT.

США намерены расширить военное присутствие в акватории Черного моря и для этого модернизируют свои авиабазы в Румынии. Модернизация румынской базы ВВС США обойдется в 152 млн долларов. Оплата будет проведена в рамках Европейской инициативы сдерживания якобы агрессивной России.

россия сша китай
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