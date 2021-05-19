Россия лучше: как зрители оценили выступление Манижи на Евровидении-2021

Роттердам, 19 мая. Завершился первый полуфинал Евровидения-2021. Певица Манижа представила Россию с песней «Русская женщина» и зрители через соцсети уже успели оценить ее выступление.

По результатам голосования российская исполнительница прошла в финал Евровидения. Телезрители выразили свою поддержку в официальной группе «Первого канала».

«Вполне себе отличный номер для Евровидения, в современных тенденциях. Лично такое не очень люблю. Но именно для этого конкурса очень в тему, да и зажигательно», — отметила Светлозара Г.

Одна из зрительницы обратилась к «диванным критикам». Она посоветовала им попробовать проделать такую же колоссальную работу. По ее мнению, легко подвергать музыкантов критике. Нужно быть сплоченными и поддержать Россию на конкурсе.

«Сейчас смотрю. Сравниваю с теми кто уже выступил. Россия лучше!» — написала Татьяна С.

Один из комментаторов похвалил Манижу. Он назвал ее великолепной. За все время, что он слушал музыку — это лучшее, что он услышал на русском языке.

«Манижа попала в десятку с текстом. Я думала по содержанию нас ждет провал, но я глубоко была не права. Манижа не уступает, так что я не удивлюсь, если она войдет тройку лучших», — отметила Ольга К.

Ранее выступление Манижи на Евровидении-2021 оценили иностранные зрители. Они считают ее номер своевременным и актуальным, а саму певицу — харизматичной.