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новостей
01:39
Экономика
Российскому рублю предрекли взрывной рост
01:29
Политика
Нарышкин предупредил о росте неприятия политики Запада в России
01:25
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Журналисты рассказали, что можно купить в Пскове по цене утреннего кофе
01:23
Политика
Палестинские активисты призвали исключить Израиль из Евровидения
01:10
Армия
США вывели на орбиту спутник раннего обнаружения баллистических ракет
01:03
Общество
Суррогатное материнство в РПЦ считают сопоставимым с рабством
01:02
Политика
Финляндия отказалась от вакцинации американской вакциной Johnson & Johnson
01:00
Политика
Баранец назвал арктическое направление идеальным для атаки ВС РФ по США
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00:26
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Блинкен озвучил главе МИД Германии позицию США по «СП-2»
00:13
Происшествия
Спасатели потушили пожар в доме Басевича в Петербурге
00:04
Шоу-бизнес
Манижа поборется за победу в финале Евровидения 22 мая
00:00
Шоу-бизнес
Юрий Лоза рассказал, почему России не нужно побеждать на Евровидении
23:56
Шоу-бизнес
«Энергетика сильной русской женщины»: иностранцы высоко оценили выступление Манижи
23:50
Экономика
Мы за зеленую энергетику, но качаем нефть: как Великобритания обманывает весь мир
23:31
Происшествия
Сильный ветер повалил тополь на детскую площадку в Великих Луках
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Россия лучше: как зрители оценили выступление Манижи на Евровидении-2021

Шоу-бизнес
Россия лучше: как зрители оценили выступление Манижи на Евровидении-2021
Федеральное агентство новостей

Роттердам, 19 мая. Завершился первый полуфинал Евровидения-2021. Певица Манижа представила Россию с песней «Русская женщина» и зрители через соцсети уже успели оценить ее выступление.

По результатам голосования российская исполнительница прошла в финал Евровидения. Телезрители выразили свою поддержку в официальной группе «Первого канала».

«Вполне себе отличный номер для Евровидения, в современных тенденциях. Лично такое не очень люблю. Но именно для этого конкурса очень в тему, да и зажигательно», — отметила Светлозара Г.

Одна из зрительницы обратилась к «диванным критикам». Она посоветовала им попробовать проделать такую же колоссальную работу. По ее мнению, легко подвергать музыкантов критике. Нужно быть сплоченными и поддержать Россию на конкурсе.

«Сейчас смотрю. Сравниваю с теми кто уже выступил. Россия лучше!» — написала Татьяна С.

Один из комментаторов похвалил Манижу. Он назвал ее великолепной. За все время, что он слушал музыку — это лучшее, что он услышал на русском языке.

«Манижа попала в десятку с текстом. Я думала по содержанию нас ждет провал, но я глубоко была не права. Манижа не уступает, так что я не удивлюсь, если она войдет тройку лучших», — отметила Ольга К.

Ранее выступление Манижи на Евровидении-2021 оценили иностранные зрители. Они считают ее номер своевременным и актуальным, а саму певицу — харизматичной.

россия конкурс евровидение-2021 Манижа
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