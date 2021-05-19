ПФР перечислит 3 млрд рублей россиянам, сделавшим отчисления на свою пенсию

Москва, 19 мая. Пенсионный фонд РФ направил 3 млрд рублей на лицевые счета россиян, сделавших добровольные отчисления на свою пенсию в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба ПФР, 3 млрд рублей «выделены в качестве ответного взноса государства по условиям программы софинансирования пенсионных накоплений». Участники программы могут перечислять от 2 тыс. до 12 тыс. рублей в год на формирование пенсии и получать аналогичную сумму от государства. В 2020 году россияне перевели 3,4 млрд рублей добровольных взносов. В среднем каждый участник переводил 10,4 тыс. рублей, тогда как в 2019 году эта сумма составляла 9,7 тыс. рублей.

«Перечисленная сумма софинансирования отличается от суммы взносов участников, поскольку некоторые платежи по программе были меньше 2 тыс. или больше 12 тыс. рублей в год, в то время как увеличению подлежат только взносы в указанных пределах», — уточнили в ПФР.

Согласно данным фонда, сегодня ежемесячные выплаты по программе софинансирования получают 34,7 тыс. российских пенсионеров, в средним их прибавка к пенсии равна 1,9 тыс. рублей в месяц.

ФБА «Экономика сегодня» /

Во вторник сообщалось, что некоторым работающим пенсионерам вскоре повысят пенсии, а семьям с детьми и льготникам введут новые пособия. В частности с 1 июня изменится порядок назначения повышенной пенсии северянам. А с 1 июля ожидаются изменения в социальных выплатах. Пособие в размере половины прожиточного минимума полагается женщинам, срок беременности которых составляет шесть и более недель.