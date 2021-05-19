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01:39
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Российскому рублю предрекли взрывной рост
01:29
Политика
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01:25
Общество
Журналисты рассказали, что можно купить в Пскове по цене утреннего кофе
01:23
Политика
Палестинские активисты призвали исключить Израиль из Евровидения
01:10
Армия
США вывели на орбиту спутник раннего обнаружения баллистических ракет
01:03
Общество
Суррогатное материнство в РПЦ считают сопоставимым с рабством
01:02
Политика
Финляндия отказалась от вакцинации американской вакциной Johnson & Johnson
01:00
Политика
Баранец назвал арктическое направление идеальным для атаки ВС РФ по США
00:52
Политика
Байдену назвали ошибку, которая приведет к поражению Киева в войне с Москвой
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00:26
Политика
Блинкен озвучил главе МИД Германии позицию США по «СП-2»
00:13
Происшествия
Спасатели потушили пожар в доме Басевича в Петербурге
00:04
Шоу-бизнес
Манижа поборется за победу в финале Евровидения 22 мая
00:00
Шоу-бизнес
Юрий Лоза рассказал, почему России не нужно побеждать на Евровидении
23:56
Шоу-бизнес
«Энергетика сильной русской женщины»: иностранцы высоко оценили выступление Манижи
23:50
Экономика
Мы за зеленую энергетику, но качаем нефть: как Великобритания обманывает весь мир
23:31
Происшествия
Сильный ветер повалил тополь на детскую площадку в Великих Луках
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ПФР перечислит 3 млрд рублей россиянам, сделавшим отчисления на свою пенсию

  /   Обновлено: 19 мая 2021 01:35
Экономика
ПФР перечислит 3 млрд рублей россиянам, сделавшим отчисления на свою пенсию
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 мая. Пенсионный фонд РФ направил 3 млрд рублей на лицевые счета россиян, сделавших добровольные отчисления на свою пенсию в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба ПФР, 3 млрд рублей «выделены в качестве ответного взноса государства по условиям программы софинансирования пенсионных накоплений». Участники программы могут перечислять от 2 тыс. до 12 тыс. рублей в год на формирование пенсии и получать аналогичную сумму от государства. В 2020 году россияне перевели 3,4 млрд рублей добровольных взносов. В среднем каждый участник переводил 10,4 тыс. рублей, тогда как в 2019 году эта сумма составляла 9,7 тыс. рублей.

«Перечисленная сумма софинансирования отличается от суммы взносов участников, поскольку некоторые платежи по программе были меньше 2 тыс. или больше 12 тыс. рублей в год, в то время как увеличению подлежат только взносы в указанных пределах», — уточнили в ПФР.

Согласно данным фонда, сегодня ежемесячные выплаты по программе софинансирования получают 34,7 тыс. российских пенсионеров, в средним их прибавка к пенсии равна 1,9 тыс. рублей в месяц.

ПФР перечислит 3 млрд рублей россиянам, сделавшим отчисления на свою пенсию
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Во вторник сообщалось, что некоторым работающим пенсионерам вскоре повысят пенсии, а семьям с детьми и льготникам введут новые пособия. В частности с 1 июня изменится порядок назначения повышенной пенсии северянам. А с 1 июля ожидаются изменения в социальных выплатах. Пособие в размере половины прожиточного минимума полагается женщинам, срок беременности которых составляет шесть и более недель.

пенсии пфр софинансирование пенсий
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