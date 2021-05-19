Блинкен озвучил главе МИД Германии позицию США по «СП-2»

Вашингтон, 19 мая. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом заявил, что Вашингтон выступает против проекта «Северный поток — 2».

Подробности прошедших во вторник переговоров в письменном заявлении сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Соединенных Штатов Нед Прайс. По его словам, Блинкен и Маас обсудили важность трансатлантического сотрудничества для реагирования на создаваемые Китаем и Россией вызовы, а также для принятия мер по содействию деэскалации на Ближнем Востоке и обеспечения вывода войск из Афганистана.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность приверженности США сотрудничеству с союзниками и партнерами для противодействия российским усилиям по подрыву нашей коллективной безопасности и в этой связи указал, что США выступают против трубопровода «Северный поток — 2», — говорится в заявлении.

Ранее RT со ссылкой на СМИ сообщило, что администрация президента США Джо Байдена собирается отказаться от санкций портив оператора проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. Также американская администрация планирует отказаться от рестрикций в отношении исполнительного директора компании Маттиаса Варнига.