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19 мая 01:51
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новостей
01:39
Экономика
Российскому рублю предрекли взрывной рост
01:29
Политика
Нарышкин предупредил о росте неприятия политики Запада в России
01:25
Общество
Журналисты рассказали, что можно купить в Пскове по цене утреннего кофе
01:23
Политика
Палестинские активисты призвали исключить Израиль из Евровидения
01:10
Армия
США вывели на орбиту спутник раннего обнаружения баллистических ракет
01:03
Общество
Суррогатное материнство в РПЦ считают сопоставимым с рабством
01:02
Политика
Финляндия отказалась от вакцинации американской вакциной Johnson & Johnson
01:00
Политика
Баранец назвал арктическое направление идеальным для атаки ВС РФ по США
00:52
Политика
Байдену назвали ошибку, которая приведет к поражению Киева в войне с Москвой
00:38
Шоу-бизнес
Россия лучше: как зрители оценили выступление Манижи на Евровидении-2021
00:31
Экономика
ПФР перечислит 3 млрд рублей россиянам, сделавшим отчисления на свою пенсию
00:26
Политика
Блинкен озвучил главе МИД Германии позицию США по «СП-2»
00:13
Происшествия
Спасатели потушили пожар в доме Басевича в Петербурге
00:04
Шоу-бизнес
Манижа поборется за победу в финале Евровидения 22 мая
00:00
Шоу-бизнес
Юрий Лоза рассказал, почему России не нужно побеждать на Евровидении
23:56
Шоу-бизнес
«Энергетика сильной русской женщины»: иностранцы высоко оценили выступление Манижи
23:50
Экономика
Мы за зеленую энергетику, но качаем нефть: как Великобритания обманывает весь мир
23:31
Происшествия
Сильный ветер повалил тополь на детскую площадку в Великих Луках
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Блинкен озвучил главе МИД Германии позицию США по «СП-2»

Политика
Блинкен озвучил главе МИД Германии позицию США по «СП-2»
Global Look Press  /  CNP / AdMedia

Вашингтон, 19 мая. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом заявил, что Вашингтон выступает против проекта «Северный поток — 2».

Подробности прошедших во вторник переговоров в письменном заявлении сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Соединенных Штатов Нед Прайс. По его словам, Блинкен и Маас обсудили важность трансатлантического сотрудничества для реагирования на создаваемые Китаем и Россией вызовы, а также для принятия мер по содействию деэскалации на Ближнем Востоке и обеспечения вывода войск из Афганистана.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность приверженности США сотрудничеству с союзниками и партнерами для противодействия российским усилиям по подрыву нашей коллективной безопасности и в этой связи указал, что США выступают против трубопровода «Северный поток — 2», — говорится в заявлении.

Ранее RT со ссылкой на СМИ сообщило, что администрация президента США Джо Байдена собирается отказаться от санкций портив оператора проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. Также американская администрация планирует отказаться от рестрикций в отношении исполнительного директора компании Маттиаса Варнига.

сша германия блинкен маас сп-2 Северный поток — 2
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Все новости / Политика / Блинкен озвучил главе МИД Германии позицию США по «СП-2»
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