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новостей
00:13
Происшествия
Спасатели потушили пожар в доме Басевича в Петербурге
00:04
Шоу-бизнес
Манижа поборется за победу в финале Евровидения 22 мая
00:00
Шоу-бизнес
Юрий Лоза рассказал, почему России не нужно побеждать на Евровидении
23:56
Шоу-бизнес
«Энергетика сильной русской женщины»: иностранцы высоко оценили выступление Манижи
23:50
Экономика
Мы за зеленую энергетику, но качаем нефть: как Великобритания обманывает весь мир
23:31
Происшествия
Сильный ветер повалил тополь на детскую площадку в Великих Луках
23:29
Общество
Российским туристам назвали доступные для отдыха страны
23:10
Общество
Ударившая в купол Исаакиевского собора молния попала на видео
23:04
Общество
Санкт Петербург и ЛО закроют оружейные магазины и тиры на Евро-2020
23:00
Политика
Вассерман отказал Эрдогану в моральном праве «проклинать» Австрию
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
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Манижа поборется за победу в финале Евровидения 22 мая

  /   Обновлено: 19 мая 2021 00:20
Шоу-бизнес
Манижа поборется за победу в финале Евровидения 22 мая
instagram.com  /  @manizha

Роттердам, 19 мая. Выступление певицы Манижи с песней "Русская женщина" высоко оценили европейские зрители. Она вышла в финал Евровидения, который пройдет 22 мая.

Манижа вышла на сцену в Роттердаме под третьим номером. Всего в первом полуфинале приняло участие 16 исполнителей. Только десять вышли в финал. Европейские зрители голосовали по СМС и звонкам, россияне не могли отдать голос за Манижу.

Второй полуфинал музыкального конкурса "Евровидение" пройдет 20 мая. В нем определятся остальные участники финала, который пройдет 22 мая в Роттердаме.

Украинские зрители конкурса "Евровидения" будут поддерживать российскую певицу Манижу в первом полуфинале. Об этом стало известно по результатам опроса, проведенного украинским изданием «Вести».

евровидение финал Манижа
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