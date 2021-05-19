Манижа поборется за победу в финале Евровидения 22 мая

Роттердам, 19 мая. Выступление певицы Манижи с песней "Русская женщина" высоко оценили европейские зрители. Она вышла в финал Евровидения, который пройдет 22 мая.

Манижа вышла на сцену в Роттердаме под третьим номером. Всего в первом полуфинале приняло участие 16 исполнителей. Только десять вышли в финал. Европейские зрители голосовали по СМС и звонкам, россияне не могли отдать голос за Манижу.

Второй полуфинал музыкального конкурса "Евровидение" пройдет 20 мая. В нем определятся остальные участники финала, который пройдет 22 мая в Роттердаме.

Украинские зрители конкурса "Евровидения" будут поддерживать российскую певицу Манижу в первом полуфинале. Об этом стало известно по результатам опроса, проведенного украинским изданием «Вести».