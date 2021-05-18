«Энергетика сильной русской женщины»: иностранцы высоко оценили выступление Манижи

Роттердам, 18 мая. Иностранные журналисты называют Манижу харизматичной «королевой-убийцей» после выступления в первом полуфинале Евровидения-2021.

Манижа вечером во вторник вышла на сцену Евровидения под номером три с песней Russian Woman. Ее огромное платье было сшито из тканей, которые певице присылали женщины разных национальностей со всей России. После первого куплета артистка вышла из «платья», символизирующего стереотипы о роли женщины. В финале композиции на экране демонстрировались россиянки — они исполняли композицию вместе с певицей.

Иностранные журналисты в беседе с ТАСС высоко оценили выступление конкурсантки из России, назвав его полноценной заявкой на выход в финал.

«Номер Манижи очень свежий, актуальный. Думаю, многие ее поддержат за манеру выступления, посыл, за ее харизму», — заявила испанская журналистка Клара де Брубокс.

Эстонский корреспондент портала Limon Эдгар Гергель подчеркнул, что Манижа «передает энергетику сильной русской женщины».

«Ее выступление было просто великолепно. Она королева-убийца. Вперед Манижа!» — восклицала хорватская журналистка Эмилия Гьякометти.

Второй полуфинал Евровидения-2021 пройдет в четверг, 20 мая, а финал состоится 22 мая. За победу будут сражаться 26 конкурсантов. Трансляции покажет Первый канал, начало — в 22:00 по московскому времени.

Как сообщалось ранее, перед выступлением в полуфинале Манижа обратилась к своим подписчикам в Instagram с просьбой поддержать ее во время выступления. В комментариях фолловеры пожелали удачи своему кумиру. Многие и не сомневаются, что Манижа непременно пройдет в финал и попадет как минимум в пятерку лучших.