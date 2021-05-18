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новостей
00:13
Происшествия
Спасатели потушили пожар в доме Басевича в Петербурге
00:04
Шоу-бизнес
Манижа поборется за победу в финале Евровидения 22 мая
00:00
Шоу-бизнес
Юрий Лоза рассказал, почему России не нужно побеждать на Евровидении
23:56
Шоу-бизнес
«Энергетика сильной русской женщины»: иностранцы высоко оценили выступление Манижи
23:50
Экономика
Мы за зеленую энергетику, но качаем нефть: как Великобритания обманывает весь мир
23:31
Происшествия
Сильный ветер повалил тополь на детскую площадку в Великих Луках
23:29
Общество
Российским туристам назвали доступные для отдыха страны
23:10
Общество
Ударившая в купол Исаакиевского собора молния попала на видео
23:04
Общество
Санкт Петербург и ЛО закроют оружейные магазины и тиры на Евро-2020
23:00
Политика
Вассерман отказал Эрдогану в моральном праве «проклинать» Австрию
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
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«Энергетика сильной русской женщины»: иностранцы высоко оценили выступление Манижи

Шоу-бизнес
«Энергетика сильной русской женщины»: иностранцы высоко оценили выступление Манижи
ТАСС  /  SANDER KONING/EPA

Роттердам, 18 мая. Иностранные журналисты называют Манижу харизматичной «королевой-убийцей» после выступления в первом полуфинале Евровидения-2021.

Манижа вечером во вторник вышла на сцену Евровидения под номером три с песней Russian Woman. Ее огромное платье было сшито из тканей, которые певице присылали женщины разных национальностей со всей России. После первого куплета артистка вышла из «платья», символизирующего стереотипы о роли женщины. В финале композиции на экране демонстрировались россиянки — они исполняли композицию вместе с певицей.

Иностранные журналисты в беседе с ТАСС высоко оценили выступление конкурсантки из России, назвав его полноценной заявкой на выход в финал.

«Номер Манижи очень свежий, актуальный. Думаю, многие ее поддержат за манеру выступления, посыл, за ее харизму», — заявила испанская журналистка Клара де Брубокс.

Эстонский корреспондент портала Limon Эдгар Гергель подчеркнул, что Манижа «передает энергетику сильной русской женщины».

«Ее выступление было просто великолепно. Она королева-убийца. Вперед Манижа!» — восклицала хорватская журналистка Эмилия Гьякометти.

Второй полуфинал Евровидения-2021 пройдет в четверг, 20 мая, а финал состоится 22 мая. За победу будут сражаться 26 конкурсантов. Трансляции покажет Первый канал, начало — в 22:00 по московскому времени.

Как сообщалось ранее, перед выступлением в полуфинале Манижа обратилась к своим подписчикам в Instagram с просьбой поддержать ее во время выступления. В комментариях фолловеры пожелали удачи своему кумиру. Многие и не сомневаются, что Манижа непременно пройдет в финал и попадет как минимум в пятерку лучших.

евровидение евровидение-2021 Манижа
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