Мы за зеленую энергетику, но качаем нефть: как Великобритания обманывает весь мир

Лондон, 18 мая. Правительство Великобритании говорит об отказе от добычи нефти и газа в пользу зеленой энергетики. Однако в то же время власти стали выдавать лицензии на разработку месторождений.

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало дорожную карту развития мирового энергетического сектора, которую заказали власти Великобритании. Таким образом правительство Соединенного Королевства решило подготовить план декарбонизации всемирной энергетики для климатической конференции COP26. Об этом сообщает Regnum.

В опубликованном документе говорится, что не стоит проводить разработку газовых и нефтяных месторождений. Только так можно свести выбросы к нулю в середине XXI века. Однако при этом британские власти вновь стали выдавать разрешения на проведение этих работ в энергетическом секторе. Оправдывается такой шаг якобы внедренной системой контроля. Благодаря ей правительство сможет тщательно проверять заявки на разведку месторождений.

«Этот документ ясно показывает, что ископаемое топливо больше не требуется, потому что спрос на него должен упасть — таким образом мы достигнем целей Парижского соглашения», — заявил старший советник по климату Greenpeace в Великобритании Чарли Кроник.

Однако директор Торговой ассоциации нефти и газа Великобритании по устойчивому развитию Майк Толен считает, что снижение инвестиций в нефтегазовую отрасль может серьезно помешать переходу к зеленой энергетике. В таком случае Соединенное Королевство станет зависимым от импорта, и при этом компании пострадают финансово.

«Чтобы мир встал на этот путь, от правительств потребуются решительные и заслуживающие доверия политические действия, подкрепленные гораздо более широким международным сотрудничеством», — отметил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джозефа Байдена намерена отказаться от введения санкций против оператора «Северного потока — 2».