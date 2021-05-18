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00:13
Происшествия
Спасатели потушили пожар в доме Басевича в Петербурге
00:04
Шоу-бизнес
Манижа поборется за победу в финале Евровидения 22 мая
00:00
Шоу-бизнес
Юрий Лоза рассказал, почему России не нужно побеждать на Евровидении
23:56
Шоу-бизнес
«Энергетика сильной русской женщины»: иностранцы высоко оценили выступление Манижи
23:50
Экономика
Мы за зеленую энергетику, но качаем нефть: как Великобритания обманывает весь мир
23:31
Происшествия
Сильный ветер повалил тополь на детскую площадку в Великих Луках
23:29
Общество
Российским туристам назвали доступные для отдыха страны
23:10
Общество
Ударившая в купол Исаакиевского собора молния попала на видео
23:04
Общество
Санкт Петербург и ЛО закроют оружейные магазины и тиры на Евро-2020
23:00
Политика
Вассерман отказал Эрдогану в моральном праве «проклинать» Австрию
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
22:02
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Мы за зеленую энергетику, но качаем нефть: как Великобритания обманывает весь мир

Экономика
Мы за зеленую энергетику, но качаем нефть: как Великобритания обманывает весь мир
Федеральное агентство новостей

Лондон, 18 мая. Правительство Великобритании говорит об отказе от добычи нефти и газа в пользу зеленой энергетики. Однако в то же время власти стали выдавать лицензии на разработку месторождений.

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало дорожную карту развития мирового энергетического сектора, которую заказали власти Великобритании. Таким образом правительство Соединенного Королевства решило подготовить план декарбонизации всемирной энергетики для климатической конференции COP26. Об этом сообщает Regnum.

В опубликованном документе говорится, что не стоит проводить разработку газовых и нефтяных месторождений. Только так можно свести выбросы к нулю в середине XXI века. Однако при этом британские власти вновь стали выдавать разрешения на проведение этих работ в энергетическом секторе. Оправдывается такой шаг якобы внедренной системой контроля. Благодаря ей правительство сможет тщательно проверять заявки на разведку месторождений.

«Этот документ ясно показывает, что ископаемое топливо больше не требуется, потому что спрос на него должен упасть — таким образом мы достигнем целей Парижского соглашения», — заявил старший советник по климату Greenpeace в Великобритании Чарли Кроник.

Однако директор Торговой ассоциации нефти и газа Великобритании по устойчивому развитию Майк Толен считает, что снижение инвестиций в нефтегазовую отрасль может серьезно помешать переходу к зеленой энергетике. В таком случае Соединенное Королевство станет зависимым от импорта, и при этом компании пострадают финансово.

«Чтобы мир встал на этот путь, от правительств потребуются решительные и заслуживающие доверия политические действия, подкрепленные гораздо более широким международным сотрудничеством», — отметил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джозефа Байдена намерена отказаться от введения санкций против оператора «Северного потока — 2».

нефть великобритания газ экология энергетика
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