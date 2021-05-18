Сильный ветер повалил тополь на детскую площадку в Великих Луках

Великие Луки, 18 мая. Многолетний тополь упал рядом со школой. Никто не пострадал, сообщили местные СМИ.

По данным портала «Луки.ру», на спортивной площадке МОУ «Средней общеобразовательной школы № 1», расположенной на площади Юбилейная рядом с городским парком, рухнуло дерево. Тополь завалился вместе с корнем из-за сильного ветра прямо на уличный турник. По словам очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее несчастный случай произошел в городе Кологрив. На юношу при сильном ветре упало дерево, сообщал региональный СК России. В результате ЧП несовершеннолетний получил серьезные травмы головы и шеи, что привело к моментальной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).