Российским туристам назвали доступные для отдыха страны

Москва, 18 мая. «Открытие границ» не равно выводу, что «можно лететь». Существуют некоторые условия для въезда россиян в другие страны.

Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая, сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в минувшую пятницу. По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру., новость об открытии стран воодушевила россиян. Поиск билетов по данным направлениям вырос в среднем в три раза.

Открытие авиасообщения не означает, что страны доступны для туристов. В Исландию можно попасть только при наличии вида на жительство, студенческой или рабочей визы. На Мальту въезд туристов из России на данный момент запрещен. Въезд в Португалию разрешен только граждан этой страны, членам их семей, гражданам ЕС, лицам с ВНЖ, с рабочей или учебной визой.

Мексика единственная, кто уже сейчас принимает иностранных путешественников, в том числе россиян. В Саудовской Аравии действуют строгие требования: всех иностранцев, не получивших вакцину от COVID-19, ждет обязательный платный карантин в течение семи дней. Исключением станут граждане, которые прошли вакцинацию местной вакциной.

Накануне стало известно, что российская авиакомпания S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона. Об этом сообщал RT со ссылкой на авиаперевозчика.