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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:13
Происшествия
Спасатели потушили пожар в доме Басевича в Петербурге
00:04
Шоу-бизнес
Манижа поборется за победу в финале Евровидения 22 мая
00:00
Шоу-бизнес
Юрий Лоза рассказал, почему России не нужно побеждать на Евровидении
23:56
Шоу-бизнес
«Энергетика сильной русской женщины»: иностранцы высоко оценили выступление Манижи
23:50
Экономика
Мы за зеленую энергетику, но качаем нефть: как Великобритания обманывает весь мир
23:31
Происшествия
Сильный ветер повалил тополь на детскую площадку в Великих Луках
23:29
Общество
Российским туристам назвали доступные для отдыха страны
23:10
Общество
Ударившая в купол Исаакиевского собора молния попала на видео
23:04
Общество
Санкт Петербург и ЛО закроют оружейные магазины и тиры на Евро-2020
23:00
Политика
Вассерман отказал Эрдогану в моральном праве «проклинать» Австрию
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
22:02
Общество
Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
Все новости

Российским туристам назвали доступные для отдыха страны

Общество
Российским туристам назвали доступные для отдыха страны
pixabay.com

Москва, 18 мая. «Открытие границ» не равно выводу, что «можно лететь». Существуют некоторые условия для въезда россиян в другие страны.

Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая, сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в минувшую пятницу. По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру., новость об открытии стран воодушевила россиян. Поиск билетов по данным направлениям вырос в среднем в три раза.

Открытие авиасообщения не означает, что страны доступны для туристов. В Исландию можно попасть только при наличии вида на жительство, студенческой или рабочей визы. На Мальту въезд туристов из России на данный момент запрещен. Въезд в Португалию разрешен только граждан этой страны, членам их семей, гражданам ЕС, лицам с ВНЖ, с рабочей или учебной визой.

Мексика единственная, кто уже сейчас принимает иностранных путешественников, в том числе россиян. В Саудовской Аравии действуют строгие требования: всех иностранцев, не получивших вакцину от COVID-19, ждет обязательный платный карантин в течение семи дней. Исключением станут граждане, которые прошли вакцинацию местной вакциной.

Накануне стало известно, что российская авиакомпания S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона. Об этом сообщал RT со ссылкой на авиаперевозчика.

россия отдых путешествие пандемия
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