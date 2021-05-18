Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию

Киев, 18 мая. Украинское издание «Вести» провело опрос, чтобы узнать, за кого жители Украины будут голосовать на конкурсе «Евровидение-2021». Респонденты проголосовали почти единогласно.

Сегодня (18 мая) в Роттердаме проходит первый полуфинал песенного конкурса. В нем принимает участие 16 музыкантов, из которых десять пройдет в следующий этап. Об этом сообщает ИноСМИ.

От России выступает певица Манижа. Кроме нее на Евровидение приехали представители Швеции, Мальты, Литвы, Кипра, Австралии и других стран.

Перед конкурсом украинское издание «Вести» решило провести опрос среди своих читателей. Жителям Украины предложили выбрать участника, за которого они отдали бы свой голос. При этом за своего соотечественника, согласно правилам опроса, голосовать нельзя.

Свыше 80% украинцев выбрали Манижу. Еще 9% респондентам нравится литовская рок-группа The Roop. Почти 8% украинцев проголосовали за шведского певца Туссе.

Российская певица Манижа выступила в первом полуфинале Евровидения-2021. Среди всех участников она вышла на сцену третьей.