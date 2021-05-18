Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных

Москва, 18 мая. Руководитель Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что государство обязано оградить пользователей Сети от утечки персональных данных, опасного контента и мошенничества.

По его словам, число пользователей интернета в РФ к 2021 году достигло 124 млн, что составляет 85% населения страны. Пользователями соцсетей являются около 100 млн россиян.

«Государство обязано оградить граждан от бесконтрольного распространения персональных данных, мошенничества, опасного контента, посягательств на детей и подростков в социальных сетях», — отметил на заседании общественного совета при Роскомнадзоре Липов.

Глава Роскомнадзора отметил, что экономические последствия пандемии удалось смягчить благодаря сервисам для поиска удаленной работы. Обязательным условием повышения уровня жизни населения и нормального экономического развития России Липов назвал стабильное функционирование национального сегмента интернета, сообщает ТАСС.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что работа Facebook и YouTube может быть замедлена, если они не удалят запрещенный на территории РФ контент. К сервисам могут применить меры по ограничению трафика, аналогичные тем, что применялись по отношению к Twitter.