Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021

Роттердам, 18 мая. Представляющая Россию певица Манижа выступила в первом полуфинале музыкального конкурса «Евровидение».

Российская певица выступила третьей. Во время исполнения она выскочила из большого платья и спела вместе с хором. На экране, который выполнял роль заднего фона, демонстрировались россиянки — они исполняли композицию вместе с певицей.

Первый полуфинал 65-го конкурса песни «Евровидение-2021» начался во вторник в 22:00 по Москве. Мероприятие проводится в Роттердаме (Нидерланды). Если Манижа сможет выйти в финал, то ей, как и всем финалистам, представится возможность бороться за победу 22 мая.

Накануне глава пресс-службы российской делегации на Евровидении 2016 года Антон Коробков-Землянский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с выступлением Минижи. По его словам, Евровидение — непредсказуемый конкурс, поэтому пока сложно говорить, какое место займет россиянка.