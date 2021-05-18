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18 мая 22:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
22:02
Общество
Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
22:00
Общество
Эксперт пояснила, почему Крыму не нужен курортный сбор даже в 10 рублей
21:57
Экономика
Эксперты указали вероятные места расположения новых крымских водохранилищ
21:52
Общество
Похитивший почти миллион рублей заключенный останется в пермской колонии на 15 лет
21:47
Общество
Как правильно подать иск в суд самостоятельно: советы юриста
21:46
Экономика
Украина оказалась между топливным кризисом и бунтом АЗС
21:45
Происшествия
Крыша кафе с посетителями обрушилась от ливня на севере Петербурга
21:45
Общество
Актриса Будина отреагировала на провокационные слова Литвиновой
21:43
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Названа возможная причина операции Бузовой
21:32
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Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ

Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Берлин, 18 мая. «Северный поток – 2» не будет обсуждаться в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и Госсекретаря США Энтони Блинкена. Такое мнение Baltnews выразил политолог Александр Рар.

В ходе переговоров между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым будут обсуждаться вопросы по подготовке встречи президентов РФ и США, убежден политолог. По его мнению, газопровод «Северный поток – 2» не является американским проектом, поэтому все детали, связанные с его строительством и запуском нужно обсуждать с Германией.

«Немцы поддерживают этот проект. Поэтому я не вижу смысла в этом обсуждении, кроме того, что американцы действительно могут пойти на какие-то уступки и перестать угрожать санкциями», – предположил политолог.

Рар выразил мнение, что вероятно Вашингтон предпримет попытку требовать уступки в каком-то другом вопросе, хотя по мнению политолога, не очень понятно, что еще могут сделать американцы.

«Если предположить, что Россия предоставит Донбассу возможность интегрироваться в украинское государство при условии, что Донбасс получит автономию в его рамках, а Украина откажется — что в этой ситуации могут сделать США?» – задается вопросом собеседник.

«Полностью возвращение Донбасса Украине уже невозможно – там живут люди с российскими паспортами, убежден Рар. За семь лет там сформировалось свое правительство, а среди населения присутствует опаска, что Украина начнут сажать людей, вводить какие-то репрессии. Что касается Крыма — тут вообще все ясно, это Российская Федерация», – отметил эксперт.

Кроме того, есть много тем, которые можно обсудить в конструктивном диалоге, считает Рар. Например, выход американцев из Афганистана, совместная борьба с исламизмом в этом регионе. Вопрос разоружения в контексте: не размещать новые ядерные ракеты на территории Европы. Также вопрос коммуникаций между гражданскими обществами, научными кругами и бизнесом, страдающими от противоречий между Москвой и Вашингтоном, резюмировал Александр Рар.

Диалог Блинкена и Лаврова состоится на следующей неделе в Рейкьявике. В ходе встречи политики попытаются вывести отношения между странами на более устойчивый и предсказуемый путь.

Ранее издание ФАН писало о том, что экс-депутат Рады Алексей Журавко назвал меморандум об интеграции с Евросоюзом стуком в закрытую дверь.

Сергей Лавров александр рар энтони блинкин встреча в верхах
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