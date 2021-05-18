Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»

Москва, 18 мая. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, как называть помощь в вывозе его сограждан из Непала.

Посольство РФ и Русский дом в Катманду организовали спецрейс «Аэрофлота» для вывоза из Непала 219 граждан России. Вместе с ними из страны вылетели граждане Молдавии, Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Латвии, Польши, Азербайджана, Литвы, Мальты и десяти граждан Украины.

Кулеба назвал вывоз украинцев «трюком». По его словам, билеты всем нужно будет приобрести, разрешения на полет еще не было, однако Россия уже позиционировала себя спасателем. Захарова на своей странице в Facebook отметила, что «киевский режим мимо лужи пройти не смог и на этот раз».

Она отметила, что в ситуациях, когда государство позиционирует себя как спаситель всех граждан, независимо от национальности и гражданства, и предлагает оказать содействие в сложной жизненной ситуации, — это ответственное поведение. Захарова посетовала, что Иванович должен знать данное определение.

Власти Непала ранее одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Однако использовать препарат разрешено только в экстренных случаях.