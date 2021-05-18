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18 мая 22:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
22:02
Общество
Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
22:00
Общество
Эксперт пояснила, почему Крыму не нужен курортный сбор даже в 10 рублей
21:57
Экономика
Эксперты указали вероятные места расположения новых крымских водохранилищ
21:52
Общество
Похитивший почти миллион рублей заключенный останется в пермской колонии на 15 лет
21:47
Общество
Как правильно подать иск в суд самостоятельно: советы юриста
21:46
Экономика
Украина оказалась между топливным кризисом и бунтом АЗС
21:45
Происшествия
Крыша кафе с посетителями обрушилась от ливня на севере Петербурга
21:45
Общество
Актриса Будина отреагировала на провокационные слова Литвиновой
21:43
Шоу-бизнес
Названа возможная причина операции Бузовой
21:32
Шоу-бизнес
Большинство украинцев проголосуют за Манижу на Евровидении
21:30
Происшествия
Спасатели ищут утонувшего 15-летнего подростка в Тимашевске
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Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»

Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 18 мая. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, как называть помощь в вывозе его сограждан из Непала.

Посольство РФ и Русский дом в Катманду организовали спецрейс «Аэрофлота» для вывоза из Непала 219 граждан России. Вместе с ними из страны вылетели граждане Молдавии, Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Латвии, Польши, Азербайджана, Литвы, Мальты и десяти граждан Украины.

Кулеба назвал вывоз украинцев «трюком». По его словам, билеты всем нужно будет приобрести, разрешения на полет еще не было, однако Россия уже позиционировала себя спасателем. Захарова на своей странице в Facebook отметила, что «киевский режим мимо лужи пройти не смог и на этот раз».

Она отметила, что в ситуациях, когда государство позиционирует себя как спаситель всех граждан, независимо от национальности и гражданства, и предлагает оказать содействие в сложной жизненной ситуации, — это ответственное поведение. Захарова посетовала, что Иванович должен знать данное определение.

Власти Непала ранее одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Однако использовать препарат разрешено только в экстренных случаях.

украина захарова непал
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