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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:37
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Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
22:02
Общество
Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
22:00
Общество
Эксперт пояснила, почему Крыму не нужен курортный сбор даже в 10 рублей
21:57
Экономика
Эксперты указали вероятные места расположения новых крымских водохранилищ
21:52
Общество
Похитивший почти миллион рублей заключенный останется в пермской колонии на 15 лет
21:47
Общество
Как правильно подать иск в суд самостоятельно: советы юриста
21:46
Экономика
Украина оказалась между топливным кризисом и бунтом АЗС
21:45
Происшествия
Крыша кафе с посетителями обрушилась от ливня на севере Петербурга
21:45
Общество
Актриса Будина отреагировала на провокационные слова Литвиновой
21:43
Шоу-бизнес
Названа возможная причина операции Бузовой
21:32
Шоу-бизнес
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Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет

  /   Обновлено: 18 мая 2021 22:15
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
кадр из фильма &quot;Бетховен&quot;

Нью-Йорк, 18 мая. Американский актер Чарльз Гродин, известный по фильмам «Уловка-22» и «Разбивающий сердца», скончался на 87-м году жизни.

Причиной смерти стал рак костного мозга, о чем рассказал сын актера, по данным New York Times.

Актер многократно участвовал в спектаклях на Бродвее, а также вел свое ток-шоу The Charles Grodin Show («Шоу Чарльза Гродина»). Также он полюбился зрителям за ряд культовых кинокартин XX века — «Чин-чин» (Tchin-Tchin, 1962), «В это же время в следующем году» (Same Time Next Year, 1975) и другие.

Недавно стало известно о смерти известного советского и российского актера Владимира Федорова, снявшегося в фильме "12 стульев" и других. Он ушел из жизни в возрасте 82 лет.

сша актер смерть
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