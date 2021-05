Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет

Нью-Йорк, 18 мая. Американский актер Чарльз Гродин, известный по фильмам «Уловка-22» и «Разбивающий сердца», скончался на 87-м году жизни.

Причиной смерти стал рак костного мозга, о чем рассказал сын актера, по данным New York Times.

Актер многократно участвовал в спектаклях на Бродвее, а также вел свое ток-шоу The Charles Grodin Show («Шоу Чарльза Гродина»). Также он полюбился зрителям за ряд культовых кинокартин XX века — «Чин-чин» (Tchin-Tchin, 1962), «В это же время в следующем году» (Same Time Next Year, 1975) и другие.

Недавно стало известно о смерти известного советского и российского актера Владимира Федорова, снявшегося в фильме "12 стульев" и других. Он ушел из жизни в возрасте 82 лет.