Эксперты указали вероятные места расположения новых крымских водохранилищ

Симферополь, 18 мая. Запланированные еще в советское время проекты, скорее всего будут претворены в жизнь в Крыму.

На реке Улу-Узень, в которую впадает один из самых полноводных водопадов Крыма Джур-Джур, местные власти планируют построить дополнительное водохранилище для водоснабжения Алушты. Еще одно водохранилище планируют построить в заповедной зоне на реке Альма, оно будет снабжать водой Симферополь, пишут «РИА Новости».

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял о планах строительства двух новых водохранилищ в Крыму. Он отмечал, что они необходимы для нужд Симферополя и Алушты. Мх объемы составят 15 миллионов и 8 миллионов кубометров. При этом губернатор не уточнял, где именно будут располагаться данные объекты.

«Для водоснабжения Алушты - это проект Солнечногорского водохранилища, на реке Улу-Узень (восточная), ниже водопада Джур-Джур. У нас объема водохранилищ явно не хватает, это правильное решение», – заявил в интервью для РИА Новости директор компании «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

Во времена СССР в Алуште были построены два водохранилища — Изобильненское и Кутузовское, они эксплуатируются до сих пор.

Существует еще и Солнечногорское водохранилище — так же советский проект, не претворенный в жизнь. Теперь его актуальность оправдана и построить его удастся в районе села Генеральское (район водопада Джур-Джур), а Заповедное водохранилище скорее всего построят на реке Альма в национальном парке «Крымский» (бывший Крымский заповедник), по руслу над Партизанским водохранилищем.