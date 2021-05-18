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18 мая 22:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
22:02
Общество
Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
22:00
Общество
Эксперт пояснила, почему Крыму не нужен курортный сбор даже в 10 рублей
21:57
Экономика
Эксперты указали вероятные места расположения новых крымских водохранилищ
21:52
Общество
Похитивший почти миллион рублей заключенный останется в пермской колонии на 15 лет
21:47
Общество
Как правильно подать иск в суд самостоятельно: советы юриста
21:46
Экономика
Украина оказалась между топливным кризисом и бунтом АЗС
21:45
Происшествия
Крыша кафе с посетителями обрушилась от ливня на севере Петербурга
21:45
Общество
Актриса Будина отреагировала на провокационные слова Литвиновой
21:43
Шоу-бизнес
Названа возможная причина операции Бузовой
21:32
Шоу-бизнес
Большинство украинцев проголосуют за Манижу на Евровидении
21:30
Происшествия
Спасатели ищут утонувшего 15-летнего подростка в Тимашевске
Все новости

Эксперты указали вероятные места расположения новых крымских водохранилищ

Экономика
Эксперты указали вероятные места расположения новых крымских водохранилищ
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Симферополь, 18 мая. Запланированные еще в советское время проекты, скорее всего будут претворены в жизнь в Крыму.

На реке Улу-Узень, в которую впадает один из самых полноводных водопадов Крыма Джур-Джур, местные власти планируют построить дополнительное водохранилище для водоснабжения Алушты. Еще одно водохранилище планируют построить в заповедной зоне на реке Альма, оно будет снабжать водой Симферополь, пишут «РИА Новости».

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял о планах строительства двух новых водохранилищ в Крыму. Он отмечал, что они необходимы для нужд Симферополя и Алушты. Мх объемы составят 15 миллионов и 8 миллионов кубометров. При этом губернатор не уточнял, где именно будут располагаться данные объекты.

«Для водоснабжения Алушты - это проект Солнечногорского водохранилища, на реке Улу-Узень (восточная), ниже водопада Джур-Джур. У нас объема водохранилищ явно не хватает, это правильное решение», – заявил в интервью для РИА Новости директор компании «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

Существует еще и Солнечногорское водохранилище — так же советский проект, не претворенный в жизнь. Теперь его актуальность оправдана и построить его удастся в районе села Генеральское (район водопада Джур-Джур), а Заповедное водохранилище скорее всего построят на реке Альма в национальном парке «Крымский» (бывший Крымский заповедник), по руслу над Партизанским водохранилищем.

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