Украина оказалась между топливным кризисом и бунтом АЗС

Киев, 18 мая. Решение Киева установить ограничения наценки на литр топлива имело неоднозначные последствия для экономики страны.

Руководство Украины под предлогом выстраивания «социально ориентированного государства» приняло решение использовать для сдерживания роста цен на топливо законодательное ограничение наценки розничных сетей. Это решение вызвало большой резонанс. Так, в сетевом издании «Украина.ру» указали на то, что по итогам такого решения Киева страна оказалась между топливным кризисом и бунтом АЗС.

Так, ведущие украинские топливные компании сразу же прекратили продажу своей «премиальной» продукции. В свою очередь, подобное поведение бизнеса в Офисе президента расценили, как откровенный бунт. В итоге отказ компаний продавать бензин со специальной присадкой, «цена которой почти не влияет на цену брендового горючего», назвали «монопольным сговором». Однако в данной ситуации возникает и другой риск принудительного регулирования цен на топливо, о чем в интервью изданию рассказал эксперт энергетического рынка Валентин Землянский.

«Если правительство и дальше пойдет путем некой планки и удержания цен, а фактически цены на биржах будут расти, все это закончится дефицитом топлива, как это уже было в 2005 году», — заявил Землянский, указывая на вероятность возникновения на Украине топливного кризиса, который может наступить в наиболее важное для местных аграриев время года.

Ранее сообщалось об отрицательном влиянии на украинских аграриев решения Киева продавать землю иностранцам.