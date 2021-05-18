Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 мая 22:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
22:02
Общество
Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
22:00
Общество
Эксперт пояснила, почему Крыму не нужен курортный сбор даже в 10 рублей
21:57
Экономика
Эксперты указали вероятные места расположения новых крымских водохранилищ
21:52
Общество
Похитивший почти миллион рублей заключенный останется в пермской колонии на 15 лет
21:47
Общество
Как правильно подать иск в суд самостоятельно: советы юриста
21:46
Экономика
Украина оказалась между топливным кризисом и бунтом АЗС
21:45
Происшествия
Крыша кафе с посетителями обрушилась от ливня на севере Петербурга
21:45
Общество
Актриса Будина отреагировала на провокационные слова Литвиновой
21:43
Шоу-бизнес
Названа возможная причина операции Бузовой
21:32
Шоу-бизнес
Большинство украинцев проголосуют за Манижу на Евровидении
21:30
Происшествия
Спасатели ищут утонувшего 15-летнего подростка в Тимашевске
Все новости
18 мая 22:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
22:02
Общество
Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
22:00
Общество
Эксперт пояснила, почему Крыму не нужен курортный сбор даже в 10 рублей
21:57
Экономика
Эксперты указали вероятные места расположения новых крымских водохранилищ
21:52
Общество
Похитивший почти миллион рублей заключенный останется в пермской колонии на 15 лет
21:47
Общество
Как правильно подать иск в суд самостоятельно: советы юриста
21:46
Экономика
Украина оказалась между топливным кризисом и бунтом АЗС
21:45
Происшествия
Крыша кафе с посетителями обрушилась от ливня на севере Петербурга
21:45
Общество
Актриса Будина отреагировала на провокационные слова Литвиновой
21:43
Шоу-бизнес
Названа возможная причина операции Бузовой
21:32
Шоу-бизнес
Большинство украинцев проголосуют за Манижу на Евровидении
21:30
Происшествия
Спасатели ищут утонувшего 15-летнего подростка в Тимашевске
Все новости

Украина оказалась между топливным кризисом и бунтом АЗС

Экономика
Украина оказалась между топливным кризисом и бунтом АЗС
ФБА «Экономика сегодня» .

Киев, 18 мая. Решение Киева установить ограничения наценки на литр топлива имело неоднозначные последствия для экономики страны.

Руководство Украины под предлогом выстраивания «социально ориентированного государства» приняло решение использовать для сдерживания роста цен на топливо законодательное ограничение наценки розничных сетей. Это решение вызвало большой резонанс. Так, в сетевом издании «Украина.ру» указали на то, что по итогам такого решения Киева страна оказалась между топливным кризисом и бунтом АЗС.

Так, ведущие украинские топливные компании сразу же прекратили продажу своей «премиальной» продукции. В свою очередь, подобное поведение бизнеса в Офисе президента расценили, как откровенный бунт. В итоге отказ компаний продавать бензин со специальной присадкой, «цена которой почти не влияет на цену брендового горючего», назвали «монопольным сговором». Однако в данной ситуации возникает и другой риск принудительного регулирования цен на топливо, о чем в интервью изданию рассказал эксперт энергетического рынка Валентин Землянский.

«Если правительство и дальше пойдет путем некой планки и удержания цен, а фактически цены на биржах будут расти, все это закончится дефицитом топлива, как это уже было в 2005 году», — заявил Землянский, указывая на вероятность возникновения на Украине топливного кризиса, который может наступить в наиболее важное для местных аграриев время года.

Ранее сообщалось об отрицательном влиянии на украинских аграриев решения Киева продавать землю иностранцам.

украина экономика азс топливо бунт
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 55001 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 27576 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 23610 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 21507 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
Происшествия 17924 17 мая 2021
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
Все новости / Экономика / Украина оказалась между топливным кризисом и бунтом АЗС
Рейтинг@Mail.ru