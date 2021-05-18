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новостей
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
22:02
Общество
Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
22:00
Общество
Эксперт пояснила, почему Крыму не нужен курортный сбор даже в 10 рублей
21:57
Экономика
Эксперты указали вероятные места расположения новых крымских водохранилищ
21:52
Общество
Похитивший почти миллион рублей заключенный останется в пермской колонии на 15 лет
21:47
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Как правильно подать иск в суд самостоятельно: советы юриста
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Актриса Будина отреагировала на провокационные слова Литвиновой

Общество
Актриса Будина отреагировала на провокационные слова Литвиновой
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 18 мая. Рената Литвинова заявила, что государство обязано давать деньги на кино, но не имеет права диктовать, что снимать. Эти слова режиссера удивили актрису Ольгу Будину.

Некоторое время назад известная актриса, телеведущая и режиссер Рената Литвинова в программе у Владимира Познера высказала мысль, что государство не должно диктовать художнику правила, но при это обязано щедро спонсировать любые его начинания. Такое, определенно, сильное и провокационное заявление привело в шок и недоумение многих зрителей и пользователей Сети, где до сих пор можно обнаружить довольно бурную реакцию на слова артистки.

Впрочем, многие знаменитости высказывают весьма неоднозначные мысли, которые вызывают широкий резонанс в обществе. Например, артист Валерий Гаркалин признался, что гонорар за один спектакль в размере 40 000–80 000 рублей заставляет его чувствовать себя нищим.

Что касается скандальных слов Литвиновой, на них с большим удивлением отреагировала актриса и певица Ольга Будина. По ее словам, она никак не ожидала таких высказываний от «очень умной» артистки.

«Она сказала, что художник может творить на свое усмотрение, а государство должно это оплачивать. Когда я это прочитала, я очень удивилась, потому что Рената - человек очень умный… У меня сложилось впечатление, что ее слова, вероятно, были как-то извращены. Я не могла поверить, что человек может такое сказать, потому что должен же быть адекватный взаимообмен. Потому что если я хочу делать то, что хочу делать только я, я должна делать это на средства из своего кармана», — считает Будина.

Ранее стало известно, что дочь Литвиновой появилась на светском мероприятии с экстремальным декольте.

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