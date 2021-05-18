Названа возможная причина операции Бузовой

Москва, 18 мая. Певица и телеведущая Ольга Бузова могла оказаться в больнице, поскольку задумалась о материнстве, заявила экстрасенс Мариами Циминтия.

В начале мая Бузова неожиданно оказалась на больничной койке. В эфир Instagram она вышла в слезах, изрядно напугав поклонников. По словам певицы, ей сделали операцию, однако что стало причиной, девушка так и не разъяснила, продолжая сохранять интригу.

Экстрасенс, медиум и нумеролог Мариами Циминтия в интервью «Собеседнику» заявила, что в Бузовой много «мужской» энергии, которая помогает ей добиваться больших высот в профессии. Однако у этого есть и отрицательные стороны.

«У Оли на метальном уровне перекрывается детородная функция, что губительно сказывается на состоянии организма женщины. Это уже кармическое. Поэтому могут возникать проблемы не только с работой репродуктивных органов, но и гормональным фоном, который очень важно контролировать и вовремя корректировать, что в принципе трудно осуществлять с плотным графиком артистки», — сообщила экстрасенс.

Циминтия полагает, что экс-ведущая «Дома-2» попала в больницу именно из-за проблем «по женской части». Кроме того, крайне эмоциональная певица, воспринимающая все близко к сердцу, подвержена стрессу. При этом медиум считает совершенной ложью слухи о том, что теледива была госпитализирована из-за злоупотребления алкоголем, поскольку та слишком сильно заботиться о своем здоровье.

«Полагаю, плохое физическое самочувствие певицы может быть также связано с тем, что она несколько месяцев назад задумалась о том, чтобы забеременеть, но у нее явно есть с этим сложности. Артистка встала на долгий и травмирующий путь становления себя как матери, и все ее физические проблемы будут связаны с лечением по женской части», — добавила экстрасенс.

Эксперт также назвала возможную причину неудач Бузовой в личной жизни. Циминтия считает, что артистка «относится к тем людям, которым в первые две декады жизни не везет в личных отношениях». Девушка притягивает мужчин, «которые будут ею пользоваться», а значит, считает эксперт, Дава Манукян был не последним, кто разбил сердце певицы. Черная полоса закончится годам к 40.

Более радужные перспективы экстрасенс вырисовывает в карьере Бузовой, которой «предстоит очень большой взлет. Скачок популярности, скорее всего, выведет артистку на международный уровень». Однако для этого девушке важно обуздать свои природные склонности к нервозности и депрессивности.

Несколько дней назад сообщалось, что блогер Лена Миро высмеяла Бузову, которая чуть больше недели вела «траурный репортаж» из больницы, а сейчас уже вовсю скачет в полуголом виде на сцене. По словам писательницы, люди, которые действительно перенесли хирургическое вмешательство, не скачут задорно по сцене в течении пары часов.

Негативно о певице высказалась и телеведущая, юрист и правозащитница Катя Гордон. Ее возмутило поведение исполнительницы хита «Мало половин», скрывшей от публики причину своей госпитализации. По ее мнению, тайну из своей операции звезда сделала вместе с пиар-менеджером.