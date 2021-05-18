, 18 мая. Больше половины украинских читателей Украинских «Вестей» готовы отдать свой голос ща российскую исполнительницу

Большая часть украинских граждан, готовых принять участие в голосовании на Евровидении решили, что отдадут свой голос за российскую участницу Манижу. Об этом стало известно после публикации результатов опроса читателей украинского издания «Вести». 81% опрошенных выбирают Манижу, на втором месте оказались исполнители из Литвы. На данный момент за Манижу проголосовали 81% читателей, на втором месте идет рок-группа из Литвы с 9% голосов, — пишет «Московский комсомолец».

Голосовать за представителя своей страны по правилам нельзя. Серьезный отрыв между первым и вторым местами показывает, что на Украине, как бы ни старалась киевская пропаганда, все же любят русских. Третье место занял шведский исполнитель африканского происхождения Туссе. У него 7% голосов. Далее идут участники из Кипра и Мальты, при этом в мире они сейчас являются фаворитами.

18 мая проходит первый полуфинал Евровидения, где выступит и Манижа. Стоит отметить, что украинцы и в 2016 году, украинцы голосовали за русского исполнителя. Им тогда был Сергей Лазарев, который получил от Украины десять баллов.

Ранее было опубликовано подробное расписание «Евровидения».