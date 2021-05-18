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18 мая 22:49
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новостей
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
22:02
Общество
Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
22:00
Общество
Эксперт пояснила, почему Крыму не нужен курортный сбор даже в 10 рублей
21:57
Экономика
Эксперты указали вероятные места расположения новых крымских водохранилищ
21:52
Общество
Похитивший почти миллион рублей заключенный останется в пермской колонии на 15 лет
21:47
Общество
Как правильно подать иск в суд самостоятельно: советы юриста
21:46
Экономика
Украина оказалась между топливным кризисом и бунтом АЗС
21:45
Происшествия
Крыша кафе с посетителями обрушилась от ливня на севере Петербурга
21:45
Общество
Актриса Будина отреагировала на провокационные слова Литвиновой
21:43
Шоу-бизнес
Названа возможная причина операции Бузовой
21:32
Шоу-бизнес
Большинство украинцев проголосуют за Манижу на Евровидении
21:30
Происшествия
Спасатели ищут утонувшего 15-летнего подростка в Тимашевске
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Большинство украинцев проголосуют за Манижу на Евровидении

Шоу-бизнес
Большинство украинцев проголосуют за Манижу на Евровидении
Global Look Press  /  Pavel Kashaev

, 18 мая. Больше половины украинских читателей Украинских «Вестей» готовы отдать свой голос ща российскую исполнительницу

Большая часть украинских граждан, готовых принять участие в голосовании на Евровидении решили, что отдадут свой голос за российскую участницу Манижу. Об этом стало известно после публикации результатов опроса читателей украинского издания «Вести». 81% опрошенных выбирают Манижу, на втором месте оказались исполнители из Литвы. На данный момент за Манижу проголосовали 81% читателей, на втором месте идет рок-группа из Литвы с 9% голосов, — пишет «Московский комсомолец».

Голосовать за представителя своей страны по правилам нельзя. Серьезный отрыв между первым и вторым местами показывает, что на Украине, как бы ни старалась киевская пропаганда, все же любят русских. Третье место занял шведский исполнитель африканского происхождения Туссе. У него 7% голосов. Далее идут участники из Кипра и Мальты, при этом в мире они сейчас являются фаворитами.

18 мая проходит первый полуфинал Евровидения, где выступит и Манижа. Стоит отметить, что украинцы и в 2016 году, украинцы голосовали за русского исполнителя. Им тогда был Сергей Лазарев, который получил от Украины десять баллов.

Ранее было опубликовано подробное расписание «Евровидения».

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