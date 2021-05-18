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18 мая 22:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
22:02
Общество
Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
22:00
Общество
Эксперт пояснила, почему Крыму не нужен курортный сбор даже в 10 рублей
21:57
Экономика
Эксперты указали вероятные места расположения новых крымских водохранилищ
21:52
Общество
Похитивший почти миллион рублей заключенный останется в пермской колонии на 15 лет
21:47
Общество
Как правильно подать иск в суд самостоятельно: советы юриста
21:46
Экономика
Украина оказалась между топливным кризисом и бунтом АЗС
21:45
Происшествия
Крыша кафе с посетителями обрушилась от ливня на севере Петербурга
21:45
Общество
Актриса Будина отреагировала на провокационные слова Литвиновой
21:43
Шоу-бизнес
Названа возможная причина операции Бузовой
21:32
Шоу-бизнес
Большинство украинцев проголосуют за Манижу на Евровидении
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Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина

Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
pixabay.com  / 

Поздний ужин чреват не только набором веса, но также вызывает сбой в работе гормонов, способствует преждевременному старению и высокому уровню стресса, рассказала ФАН диетолог Маргарита Королева.

Специалист объяснила, что организм человека подчиняется циркадным ритмам — самый высокий обмен веществ — утром, а самый низкий — вечером. Человек, расположенный к набору веса, будет поправляться, если будет поздно есть, предупредила Королева.

В вечернее время у человека низкая скорость обмена вещества, потому что организм готовится ко сну, в это время начинают включаться в работу гормоны ночного времени, объяснила диетолог. Скорость обмена веществ в вечернее время не позволит подвергнуть биотрансформации всю съеденную в позднее время пищу, и избыток энергии будет где-нибудь откладываться.

Кроме того, поздний ужин сбивает работу гормонов ночного времени — хуже станут работать соматотропные гормоны и мелатонин, что приведет к гормональному дисбалансу. Это вызовет неполноценный сон, лишит человека качественного восстановления в ночное время, повредит процессу сжигания жира, поскольку его окисление происходит под влиянием гормонов сна, и не будет синтезироваться мышечная масса.

«Словом, все бонусы, которые дают ночной сон и правильно работающие гормоны в ночное время, мы не получим. А именно за счет гармоничного сна мы получаем все, чтобы поддерживать молодость. Мы обеспечим себе преждевременное старение, набор веса, высокий уровень стресса, поскольку сбой в работе ночных гормонов приводит к повышению кортизола, что не даст восстановиться организму», — заявила диетолог.

Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
freepik.com  / Designed by Freepik

Королева рекомендовала отводить время вечернему приему пищи до 19.00, это позволит сделать сон качественным. С 23:00 до 03:00 человек должен спать глубоким сном. Если захотелось что-то доделать, что лучше встать в 04:00-05:00, посоветовала эксперт.

«Основной ужин должен состояться до 19 часов. Если у человека высокая активность в вечернее время, хочется есть, то есть палочки-выручалочки – грейпфрут, морковь и кефир. Эти продукты позволят подтянуть уровень сахарной кривой и сохранить уровень энергии в вечернее время», — посоветовала диетолог.

Ранее Королева Маргарита Королева рассказала, почему важно завтракать в первый час после пробуждения. По ее словам, в первый прием пищи организм получает питательные вещества и энергию на весь день, именно поэтому завтрак должен быть питательным.

еда ужин диета маргарита королева
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