Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина

Поздний ужин чреват не только набором веса, но также вызывает сбой в работе гормонов, способствует преждевременному старению и высокому уровню стресса, рассказала ФАН диетолог Маргарита Королева.

Специалист объяснила, что организм человека подчиняется циркадным ритмам — самый высокий обмен веществ — утром, а самый низкий — вечером. Человек, расположенный к набору веса, будет поправляться, если будет поздно есть, предупредила Королева.

В вечернее время у человека низкая скорость обмена вещества, потому что организм готовится ко сну, в это время начинают включаться в работу гормоны ночного времени, объяснила диетолог. Скорость обмена веществ в вечернее время не позволит подвергнуть биотрансформации всю съеденную в позднее время пищу, и избыток энергии будет где-нибудь откладываться.

Кроме того, поздний ужин сбивает работу гормонов ночного времени — хуже станут работать соматотропные гормоны и мелатонин, что приведет к гормональному дисбалансу. Это вызовет неполноценный сон, лишит человека качественного восстановления в ночное время, повредит процессу сжигания жира, поскольку его окисление происходит под влиянием гормонов сна, и не будет синтезироваться мышечная масса.

«Словом, все бонусы, которые дают ночной сон и правильно работающие гормоны в ночное время, мы не получим. А именно за счет гармоничного сна мы получаем все, чтобы поддерживать молодость. Мы обеспечим себе преждевременное старение, набор веса, высокий уровень стресса, поскольку сбой в работе ночных гормонов приводит к повышению кортизола, что не даст восстановиться организму», — заявила диетолог.

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Королева рекомендовала отводить время вечернему приему пищи до 19.00, это позволит сделать сон качественным. С 23:00 до 03:00 человек должен спать глубоким сном. Если захотелось что-то доделать, что лучше встать в 04:00-05:00, посоветовала эксперт.

«Основной ужин должен состояться до 19 часов. Если у человека высокая активность в вечернее время, хочется есть, то есть палочки-выручалочки – грейпфрут, морковь и кефир. Эти продукты позволят подтянуть уровень сахарной кривой и сохранить уровень энергии в вечернее время», — посоветовала диетолог.

Ранее Королева Маргарита Королева рассказала, почему важно завтракать в первый час после пробуждения. По ее словам, в первый прием пищи организм получает питательные вещества и энергию на весь день, именно поэтому завтрак должен быть питательным.