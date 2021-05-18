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Происшествия
Спасатели ищут утонувшего 15-летнего подростка в Тимашевске
Все новости
18 мая 22:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
22:02
Общество
Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
22:00
Общество
Эксперт пояснила, почему Крыму не нужен курортный сбор даже в 10 рублей
21:57
Экономика
Эксперты указали вероятные места расположения новых крымских водохранилищ
21:52
Общество
Похитивший почти миллион рублей заключенный останется в пермской колонии на 15 лет
21:47
Общество
Как правильно подать иск в суд самостоятельно: советы юриста
21:46
Экономика
Украина оказалась между топливным кризисом и бунтом АЗС
21:45
Происшествия
Крыша кафе с посетителями обрушилась от ливня на севере Петербурга
21:45
Общество
Актриса Будина отреагировала на провокационные слова Литвиновой
21:43
Шоу-бизнес
Названа возможная причина операции Бузовой
21:32
Шоу-бизнес
Большинство украинцев проголосуют за Манижу на Евровидении
21:30
Происшествия
Спасатели ищут утонувшего 15-летнего подростка в Тимашевске
Все новости

Спасатели ищут утонувшего 15-летнего подростка в Тимашевске

  /   Обновлено: 18 мая 2021 21:57
Происшествия
Спасатели ищут утонувшего 15-летнего подростка в Тимашевске
vk.com  /  МЧС53 Новгородская область

Тимашевск, 18 мая. Девятиклассник утонул в реке Кирпили. Об этом сообщили в Тимашевском межрайонном следственном отделе следственного управления, следственного комитета по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, трое подростков пошли на берег реки после экзаменов. Один из них, идя по мелководью, попал в яму и не смог выплыть. Организована поисковая операция, в которой задействовали следственные органы и Тимашевский аварийно-спасательный отряд.

Как сообщил начальник отряда Сергей Макаренко, тело мальчика не найдено. Исследуют глубину реки, в некоторых районах глубина достигает 3,5 метра.

Известно, что подросток учился в девятом классе, занимался тхэквондо и совсем скоро ему предстояли сборы. В региональном СКР приступили к доследственной проверке, по факту которой будет принято процессуальное решение.

Накануне в Мордовии в реке Алатырь утонул восьмилетний мальчик. Трагедия произошла в селе Кергуды Ичалковского района.

ребенок происшествие река тимашевск кирпили
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