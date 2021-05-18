Спасатели ищут утонувшего 15-летнего подростка в Тимашевске

Тимашевск, 18 мая. Девятиклассник утонул в реке Кирпили. Об этом сообщили в Тимашевском межрайонном следственном отделе следственного управления, следственного комитета по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, трое подростков пошли на берег реки после экзаменов. Один из них, идя по мелководью, попал в яму и не смог выплыть. Организована поисковая операция, в которой задействовали следственные органы и Тимашевский аварийно-спасательный отряд.

Как сообщил начальник отряда Сергей Макаренко, тело мальчика не найдено. Исследуют глубину реки, в некоторых районах глубина достигает 3,5 метра.

Известно, что подросток учился в девятом классе, занимался тхэквондо и совсем скоро ему предстояли сборы. В региональном СКР приступили к доследственной проверке, по факту которой будет принято процессуальное решение.

Накануне в Мордовии в реке Алатырь утонул восьмилетний мальчик. Трагедия произошла в селе Кергуды Ичалковского района.