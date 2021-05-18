Порой в жизни возникают спорные моменты, урегулировать которые мирным путем не получается. Когда договориться «на берегу» невозможно, приходится обращаться за разрешением конфликта в суд.

Грамотно составить иск в суд поможет адвокат, но что делать, если нет возможности воспользоваться помощью профессионала? Составить исковое заявление можно и самостоятельно, если знать основные правила.

О том, как написать исковое заявление в суд, мы узнали у постоянного эксперта ФАН юриста Елены Павлович. Спешим поделиться полезной информацией с читателями.

Фото из личного архива Елены Павлович /

Что должно быть в исковом заявлении

Елена Павлович рассказывает, что иск в суд представляет собой обращение в соответствующую инстанцию для разрешения того или иного спора гражданского характера.

При составлении искового заявления нередко возникает вопрос, отличаются ли иски в зависимости от суда, где они будут рассматриваться? В мировом, общей юрисдикции, районном (городском) или арбитраже?

«Монументальных норм, что каждый отдельный иск должен быть составлен именно так, а не иначе, нет, — объясняет юрист, — за исключением обязательных к требованиям, изложенным в статьях 131 ГПК РФ и 125 АПК РФ. Но если вы их проанализируете, то поймете, что условия примерно одни и те же».

Исковое заявление подается в суд в письменном виде и должно содержать следующие положения:

• Название суда.

• Данные истца или лица его представляющего (в частности, ФИО и адрес), для организаций — название и адрес.

• Информация об ответчике (ФИО, дата рождения, адрес проживания, место работы, ИНН, данные паспорта или водительского удостоверения и другие, если истец располагает соответствующей информацией).

• Суть заявления. Излагать свои требования необходимо максимально кратко и по делу, без лирических отступлений, эмоций и перехода на личности. Судье должно быть сразу понятно, о чем идет речь.

• Обоснование предъявляемых требований и доказательства их подтверждающие.

• Сумма, которую рассчитывает взыскать истец (если есть) и расчеты, на которых она основана.

• Сведения о попытках досудебного разрешения спора и примирения в установленном порядке, если такая возможность предусмотрена законом.

• Опись прилагаемых к иску документов.

Помимо перечисленного выше, по ходатайству истца в иск может быть включена и другая информация, имеющая отношение к рассматриваемому делу, например, контактные данные всех сторон–участников процесса.

Если вместо гражданина с исковым заявлением в суд обращается прокурор, то этот факт должен быть в обязательном порядке отражен в документе с обоснованием причин.

В заключении должна стоять подпись истца или лица, представляющего его интересы в случае наличия у него таких полномочий.

Если заявление подается в онлайн формате через интернет (такая опция предлагается на официальных порталах судов), то оно заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью согласно законодательству РФ.

Федеральное агентство новостей /

Стандартная структура иска

• Вводная часть (кому, от кого, сумма иска, размер госпошлины, название документа).

• Описательная часть (фактические обстоятельства дела).

• Мотивировочная часть (ссылки на доказательства, на статьи нормативных актов).

• Просительная часть (о чем просите суд как можно более конкретно).

• Заключительная (приложения).

Какие документы можно приложить к исковому заявлению

«Когда я консультирую клиента, то привожу наглядный пример, — говорит Елена Павлович. — Фемида она такая, как ее и рисуют — чем больше на вашей чашечке весов доказательств (письменных, свидетельских и иных), тем больше вероятность, что решение будет принято в вашу пользу».

Стандартный список приложений регламентируется ст. 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Как правило, прикладывают следующие документы:

• Подтверждение того, что заявление было отправлено (заказной почтой с описью вложения для всех участников процесса).

• Квитанция, подтверждающая факт оплаты госпошлины (если требуется).

• Документы и доказательства, подтверждающие обоснованность предъявляемых требований.

• Копия искового заявления и подтверждения уведомления о нем ответчика.

• Расчет, на котором основана сумма, которую рассчитывает взыскать истец (если есть).

• Если интересы истца представляет другое лицо, потребуются документы, подтверждающие правомерность его полномочий.

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Подаем исковое заявление в суд самостоятельно: порядок действий

«Самому справиться с подачей и составлением иска в суд непросто, но можно, — комментирует наш эксперт. — Сейчас ко мне обращаются клиенты, вполне уверенно оперирующие терминами и даже статьями из юридической практики».

Если это несложное дело, то алгоритм действий таков:

• Составляем сам иск.

• Прилагаем к нему обязательные и факультативные документы.

• Ожидаем поступления повестки или определения суда о назначении даты и времени рассмотрения дела.

Казалось бы, ничего особо сложного в процессе нет, однако Елена Павлович предупреждает, что что несоответствие иска форме и содержанию, установленным процессуальным кодексом РФ, влечет за собой отказ в принятии искового заявления, его возврат или оставление без рассмотрения.

Кто освобождается от уплаты госпошлины за подачу искового заявления в суд

Как мы уже выяснили, квитанция об уплате госпошлины входит в перечень обязательных документов, прилагаемых к иску, однако существует ряд исключений, когда оплачивать ничего не нужно. Вот лишь некоторые из таких случаев:

• Взыскание заработной платы и другие претензии, связанные с нарушениями трудового законодательства.

• Взыскание невыплаченных и неправильно выплаченных пособий.

• Дела по алиментным обязательствам.

• Обращения, связанные с возмещением вреда здоровью или смертью кормильца.

• Заявления о компенсации имущественного или морального ущерба в связи с совершенным преступлением.

• Бракоразводные дела.

• Если с иском обращаются инвалиды I, II группы, различные категории ветеранов.

• Обращения в связи с нарушением прав потребителей.

Образец искового заявления в суд: