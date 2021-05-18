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18 мая 22:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
22:02
Общество
Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
22:00
Общество
Эксперт пояснила, почему Крыму не нужен курортный сбор даже в 10 рублей
21:57
Экономика
Эксперты указали вероятные места расположения новых крымских водохранилищ
21:52
Общество
Похитивший почти миллион рублей заключенный останется в пермской колонии на 15 лет
21:47
Общество
Как правильно подать иск в суд самостоятельно: советы юриста
21:46
Экономика
Украина оказалась между топливным кризисом и бунтом АЗС
21:45
Происшествия
Крыша кафе с посетителями обрушилась от ливня на севере Петербурга
21:45
Общество
Актриса Будина отреагировала на провокационные слова Литвиновой
21:43
Шоу-бизнес
Названа возможная причина операции Бузовой
21:32
Шоу-бизнес
Большинство украинцев проголосуют за Манижу на Евровидении
21:30
Происшествия
Спасатели ищут утонувшего 15-летнего подростка в Тимашевске
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Как правильно подать иск в суд самостоятельно: советы юриста

Общество
Как правильно подать иск в суд самостоятельно: советы юриста
Федеральное агентство новостей  / 

Порой в жизни возникают спорные моменты, урегулировать которые мирным путем не получается. Когда договориться «на берегу» невозможно, приходится обращаться за разрешением конфликта в суд. 

Грамотно составить иск в суд поможет адвокат, но что делать, если нет возможности воспользоваться помощью профессионала? Составить исковое заявление можно и самостоятельно, если знать основные правила.

О том, как написать исковое заявление в суд, мы узнали у постоянного эксперта ФАН юриста Елены Павлович. Спешим поделиться полезной информацией с читателями.

Как правильно подать иск в суд самостоятельно: советы юриста
Фото из личного архива Елены Павлович  / 

Что должно быть в исковом заявлении

Елена Павлович рассказывает, что иск в суд представляет собой обращение в соответствующую инстанцию для разрешения того или иного спора гражданского характера. 

При составлении искового заявления нередко возникает вопрос, отличаются ли иски в зависимости от суда, где они будут рассматриваться? В мировом, общей юрисдикции, районном (городском) или арбитраже? 

«Монументальных норм, что каждый отдельный иск должен быть составлен именно так, а не иначе, нет, — объясняет юрист, — за исключением обязательных к требованиям, изложенным в статьях 131 ГПК РФ и 125 АПК РФ. Но если вы их проанализируете, то поймете, что условия примерно одни и те же». 

Исковое заявление подается в суд в письменном виде и должно содержать следующие положения:

•    Название суда.
•    Данные истца или лица его представляющего (в частности, ФИО и адрес), для организаций — название и адрес. 
•    Информация об ответчике (ФИО, дата рождения, адрес проживания, место работы, ИНН, данные паспорта или водительского удостоверения и другие, если истец располагает соответствующей информацией).
•    Суть заявления. Излагать свои требования необходимо максимально кратко и по делу, без лирических отступлений, эмоций и перехода на личности. Судье должно быть сразу понятно, о чем идет речь.
•    Обоснование предъявляемых требований и доказательства их подтверждающие.
•    Сумма, которую рассчитывает взыскать истец (если есть) и расчеты, на которых она основана.
•    Сведения о попытках досудебного разрешения спора и примирения в установленном порядке, если такая возможность предусмотрена законом.
•    Опись прилагаемых к иску документов.

Помимо перечисленного выше, по ходатайству истца в иск может быть включена и другая информация, имеющая отношение к рассматриваемому делу, например, контактные данные всех сторон–участников процесса.

Если вместо гражданина с исковым заявлением в суд обращается прокурор, то этот факт должен быть в обязательном порядке отражен в документе с обоснованием причин.

В заключении должна стоять подпись истца или лица, представляющего его интересы в случае наличия у него таких полномочий.

Если заявление подается в онлайн формате через интернет (такая опция предлагается на официальных порталах судов), то оно заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью согласно законодательству РФ.

Исковое заявление состоит из нескольких важных пунктов
Федеральное агентство новостей  / 

Стандартная структура иска 

•    Вводная часть (кому, от кого, сумма иска, размер госпошлины, название документа).
•    Описательная часть (фактические обстоятельства дела).
•    Мотивировочная часть (ссылки на доказательства, на статьи нормативных актов).
•    Просительная часть (о чем просите суд как можно более конкретно).
•    Заключительная (приложения).

Какие документы можно приложить к исковому заявлению

«Когда я консультирую клиента, то привожу наглядный пример, — говорит Елена Павлович. — Фемида она такая, как ее и рисуют — чем больше на вашей чашечке весов доказательств (письменных, свидетельских и иных), тем больше вероятность, что решение будет принято в вашу пользу».

Стандартный список приложений регламентируется ст. 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Как правило, прикладывают следующие документы:

•    Подтверждение того, что заявление было отправлено (заказной почтой с описью вложения для всех участников процесса).
•    Квитанция, подтверждающая факт оплаты госпошлины (если требуется).
•    Документы и доказательства, подтверждающие обоснованность предъявляемых требований.
•    Копия искового заявления и подтверждения уведомления о нем ответчика.
•    Расчет, на котором основана сумма, которую рассчитывает взыскать истец (если есть). 
•    Если интересы истца представляет другое лицо, потребуются документы, подтверждающие правомерность его полномочий.

В конце заявления ставится подпись истца
pixabay.com  / Free-Photos

Подаем исковое заявление в суд самостоятельно: порядок действий

«Самому справиться с подачей и составлением иска в суд непросто, но можно, — комментирует наш эксперт. — Сейчас ко мне обращаются клиенты, вполне уверенно оперирующие терминами и даже статьями из юридической практики». 

Если это несложное дело, то алгоритм действий таков: 

•    Составляем сам иск.
•    Прилагаем к нему обязательные и факультативные документы.
•    Ожидаем поступления повестки или определения суда о назначении даты и времени рассмотрения дела.

Казалось бы, ничего особо сложного в процессе нет, однако Елена Павлович предупреждает, что что несоответствие иска форме и содержанию, установленным процессуальным кодексом РФ, влечет за собой отказ в принятии искового заявления, его возврат или оставление без рассмотрения.

Кто освобождается от уплаты госпошлины за подачу искового заявления в суд

Как мы уже выяснили, квитанция об уплате госпошлины входит в перечень обязательных документов, прилагаемых к иску, однако существует ряд исключений, когда оплачивать ничего не нужно. Вот лишь некоторые из таких случаев:

•    Взыскание заработной платы и другие претензии, связанные с нарушениями трудового законодательства.
•    Взыскание невыплаченных и неправильно выплаченных пособий.
•    Дела по алиментным обязательствам.
•    Обращения, связанные с возмещением вреда здоровью или смертью кормильца.
•    Заявления о компенсации имущественного или морального ущерба в связи с совершенным преступлением.
•    Бракоразводные дела.
•    Если с иском обращаются инвалиды I, II группы, различные категории ветеранов.
•    Обращения в связи с нарушением прав потребителей.

Образец искового заявления в суд:

Как правильно подать иск в суд самостоятельно: советы юриста
Федеральное агентство новостей  / 

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