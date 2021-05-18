Том Круз может появиться в игре Starfield от студии Bethesda

Лос-Анджелес, 18 мая. Актер Том Круз может сыграть главную роль в видеоигре Starfield от студии Bethesda. Об этом стало известно от инсайдеров Deverell, JBG и Mousey с Discord-сервера Starfield.

Звезду франшизы «Миссия невыполнима» приглашали принять участие в проекте студии еще в 2018 году, когда была анонсирована Starfield. Несмотря на распространившиеся в Сети слухи о возможном появлении Круза в игре, представители актера и сотрудники Bethesda пока не подтвердили эту информацию.

Студия Bethesda еще не назвала дату и платформы релиза игры. По словам известного инсайдера Джеффа Грабба, научно-фантастический экшен появится эксклюзивно на Xbox и ПК. Скорее всего, это произойдет не в 2021 году.

В начале мая Круз отказался от всех своих наград премии «Золотой глобус» после того, как ее организаторов обвинили в коррупции и расизме.