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18 мая 22:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
22:02
Общество
Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
22:00
Общество
Эксперт пояснила, почему Крыму не нужен курортный сбор даже в 10 рублей
21:57
Экономика
Эксперты указали вероятные места расположения новых крымских водохранилищ
21:52
Общество
Похитивший почти миллион рублей заключенный останется в пермской колонии на 15 лет
21:47
Общество
Как правильно подать иск в суд самостоятельно: советы юриста
21:46
Экономика
Украина оказалась между топливным кризисом и бунтом АЗС
21:45
Происшествия
Крыша кафе с посетителями обрушилась от ливня на севере Петербурга
21:45
Общество
Актриса Будина отреагировала на провокационные слова Литвиновой
21:43
Шоу-бизнес
Названа возможная причина операции Бузовой
21:32
Шоу-бизнес
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Происшествия
Спасатели ищут утонувшего 15-летнего подростка в Тимашевске
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Том Круз может появиться в игре Starfield от студии Bethesda

Общество
Том Круз может появиться в игре Starfield от студии Bethesda
Global Look Press  /  Samantha Zucchi Insidefoto/Keystone Press Agency

Лос-Анджелес, 18 мая. Актер Том Круз может сыграть главную роль в видеоигре Starfield от студии Bethesda. Об этом стало известно от инсайдеров Deverell, JBG и Mousey с Discord-сервера Starfield.

Звезду франшизы «Миссия невыполнима» приглашали принять участие в проекте студии еще в 2018 году, когда была анонсирована Starfield. Несмотря на распространившиеся в Сети слухи о возможном появлении Круза в игре, представители актера и сотрудники Bethesda пока не подтвердили эту информацию.

Студия Bethesda еще не назвала дату и платформы релиза игры. По словам известного инсайдера Джеффа Грабба, научно-фантастический экшен появится эксклюзивно на Xbox и ПК. Скорее всего, это произойдет не в 2021 году.

В начале мая Круз отказался от всех своих наград премии «Золотой глобус» после того, как ее организаторов обвинили в коррупции и расизме.

актер том круз видеоигры
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Все новости / Общество / Том Круз может появиться в игре Starfield от студии Bethesda
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