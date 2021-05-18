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18 мая 22:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
22:02
Общество
Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
22:00
Общество
Эксперт пояснила, почему Крыму не нужен курортный сбор даже в 10 рублей
21:57
Экономика
Эксперты указали вероятные места расположения новых крымских водохранилищ
21:52
Общество
Похитивший почти миллион рублей заключенный останется в пермской колонии на 15 лет
21:47
Общество
Как правильно подать иск в суд самостоятельно: советы юриста
21:46
Экономика
Украина оказалась между топливным кризисом и бунтом АЗС
21:45
Происшествия
Крыша кафе с посетителями обрушилась от ливня на севере Петербурга
21:45
Общество
Актриса Будина отреагировала на провокационные слова Литвиновой
21:43
Шоу-бизнес
Названа возможная причина операции Бузовой
21:32
Шоу-бизнес
Большинство украинцев проголосуют за Манижу на Евровидении
21:30
Происшествия
Спасатели ищут утонувшего 15-летнего подростка в Тимашевске
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Дарья Мороз рассказала о постельных сценах в сериале «Клиника счастья»

Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о постельных сценах в сериале «Клиника счастья»
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 18 мая. Популярная актриса Дарья Мороз призналась, что чувствовала себя комфортно во время съемок постельных сцен с коллегой Анатолием Белым в сериале «Клиника счастья».

По ее словам, Белый смущался во время работы над интим-сценами. Хотя Мороз чувствовала себя превосходно в этот момент, и ей было не трудно играть. Артистка поделилась на премьере в Москве, что у нее сохранилось много приятных воспоминаниях о съемках.

«Вы знаете, мне было комфортно, ведь мы с Толей давно знакомы. В интимных сценах для меня важно доверие к партнеру, здесь оно было. Мы мокли под душем, долго смеялись — хорошая сцена получилась. И не одна!» — рассказала она.

Знаменитость, говоря о темах сериала, отметила, что картина не только про секс, но и об идеологии.

«Здоровье моральное и физическое зависит в равной степени как от гормонов, так и от сексуальной жизни. Наш сериал — своего рода разговор о вещах, о которых не принято говорить, это все нужно проговаривать, важно ходить и к эндокринологу, и к сексологу, ведь это залог здоровой жизни», — отметила актриса.

Премьера сериала «Клиника счастья» прошла в Москве 17 мая, сообщил RT. Увидеть картину в Сети можно будет 19 мая. В центре сюжета истории клиентов клиники, которые приходят к специалистам, чтобы наладить личную жизнь и обрести гармонию. Главную роль в сериале исполнила Мороз.

сериал мороз клиника счастья
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Все новости / Шоу-бизнес / Дарья Мороз рассказала о постельных сценах в сериале «Клиника счастья»
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