Дарья Мороз рассказала о постельных сценах в сериале «Клиника счастья»

Москва, 18 мая. Популярная актриса Дарья Мороз призналась, что чувствовала себя комфортно во время съемок постельных сцен с коллегой Анатолием Белым в сериале «Клиника счастья».

По ее словам, Белый смущался во время работы над интим-сценами. Хотя Мороз чувствовала себя превосходно в этот момент, и ей было не трудно играть. Артистка поделилась на премьере в Москве, что у нее сохранилось много приятных воспоминаниях о съемках.

«Вы знаете, мне было комфортно, ведь мы с Толей давно знакомы. В интимных сценах для меня важно доверие к партнеру, здесь оно было. Мы мокли под душем, долго смеялись — хорошая сцена получилась. И не одна!» — рассказала она.

Знаменитость, говоря о темах сериала, отметила, что картина не только про секс, но и об идеологии.

«Здоровье моральное и физическое зависит в равной степени как от гормонов, так и от сексуальной жизни. Наш сериал — своего рода разговор о вещах, о которых не принято говорить, это все нужно проговаривать, важно ходить и к эндокринологу, и к сексологу, ведь это залог здоровой жизни», — отметила актриса.

Премьера сериала «Клиника счастья» прошла в Москве 17 мая, сообщил RT. Увидеть картину в Сети можно будет 19 мая. В центре сюжета истории клиентов клиники, которые приходят к специалистам, чтобы наладить личную жизнь и обрести гармонию. Главную роль в сериале исполнила Мороз.