Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров

Память о далеких событиях Великой Отечественной войны до сих пор находит воплощение в искусстве кино, но о качестве таких работ говорить приходится далеко не всегда. На фоне красочных и порой изобретательных военных блокбастеров еще ярче горит свет истинных советских шедевров.

Удастся ли современному кино про войну дотянуться до высокой планки, заданной предшественниками, ФАН выяснил у российского кинокритика Александра Шпагина.

«Слава богу, все-таки что-то появляется, но в целом кинематограф именно о войне у нас очень плохой. Он представляет собой такие шикарные, профессионально сделанные, но абсолютно пустые и достаточно лживые компьютерные игры. Все это, конечно, мгновенно вылетает из памяти и уж точно не показывает суть той трагедии, которую пережила страна», — констатирует эксперт по кино.

Кадр из фильма «Сталинград» /

А можно ли вообще достоверно и искренне показать эту трагедию, все дальше удаляясь от исторической точки событий? Шпагин отвергает эту мысль, вспоминая, как в начале нулевых на экранах появился целый ряд интересных картин: «Кукушка» (2002), «Свои» (2004), «Штрафбат» (2004). И если они были в большей степени наполнены пацифистскими смыслами, то сериал 2005 года «Человек войны» подобрался к подлинности и правдивости изображения страшных реалий.

«На самом деле, в войну людей клинит в совершенно разные стороны, потому что это абсолютно безумная, шизофреническая реальность. Мир сходит со своей оси и развоплощает человека в первую очередь. Но тем не менее, что показал Калатозов (режиссер картины «Летят журавли». — Прим. ФАН), — через этот ужас можно пройти и духовно окрепнуть», — говорит специалист.

Кадр из фильма «Блокадный дневник» /

Отчасти тот же смысл, согласно Шпагину, несет в себе одна из недавних картин о войне — «Блокадный дневник» (2020) Андрея Зайцева. Она не только стилистически напоминает нам о кинематографе 1960-х годов, но и следует притчевой идее: пройдя крестный путь через ужас и страдания, герой выживает и поднимается на большую ступень в понимании бытия.

«Отчасти эта матрица постепенно начинает прорываться сквозь всю эту красивую компьютерную, грубо говоря, военную пургу. Конечно, уровень кинематографа о войне 1950-60-х годов был несравнимо выше, тоньше и глубже, чем сегодня. Тогда эти жемчужины возникали совершенно естественно, потому что была оплодотворена почва, на которой они могли возникнуть. А сейчас, действительно, такая картина, как «Блокадный дневник», возникает как некое чудо», — заключает киновед.

Кадр из фильма «Летят журавли» /

Один из неоспоримых шедевров советского времени — военная драма «Летят журавли», взявшая в свое время главный приз Международного Каннского кинофестиваля. О том, как вневременная картина задала высочайшую планку, Александр Шпагин размышлял ранее.