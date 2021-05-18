Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 мая 22:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
22:02
Общество
Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
22:00
Общество
Эксперт пояснила, почему Крыму не нужен курортный сбор даже в 10 рублей
21:57
Экономика
Эксперты указали вероятные места расположения новых крымских водохранилищ
21:52
Общество
Похитивший почти миллион рублей заключенный останется в пермской колонии на 15 лет
21:47
Общество
Как правильно подать иск в суд самостоятельно: советы юриста
21:46
Экономика
Украина оказалась между топливным кризисом и бунтом АЗС
21:45
Происшествия
Крыша кафе с посетителями обрушилась от ливня на севере Петербурга
21:45
Общество
Актриса Будина отреагировала на провокационные слова Литвиновой
21:43
Шоу-бизнес
Названа возможная причина операции Бузовой
21:32
Шоу-бизнес
Большинство украинцев проголосуют за Манижу на Евровидении
21:30
Происшествия
Спасатели ищут утонувшего 15-летнего подростка в Тимашевске
Все новости
18 мая 22:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
22:02
Общество
Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
22:00
Общество
Эксперт пояснила, почему Крыму не нужен курортный сбор даже в 10 рублей
21:57
Экономика
Эксперты указали вероятные места расположения новых крымских водохранилищ
21:52
Общество
Похитивший почти миллион рублей заключенный останется в пермской колонии на 15 лет
21:47
Общество
Как правильно подать иск в суд самостоятельно: советы юриста
21:46
Экономика
Украина оказалась между топливным кризисом и бунтом АЗС
21:45
Происшествия
Крыша кафе с посетителями обрушилась от ливня на севере Петербурга
21:45
Общество
Актриса Будина отреагировала на провокационные слова Литвиновой
21:43
Шоу-бизнес
Названа возможная причина операции Бузовой
21:32
Шоу-бизнес
Большинство украинцев проголосуют за Манижу на Евровидении
21:30
Происшествия
Спасатели ищут утонувшего 15-летнего подростка в Тимашевске
Все новости

Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров

Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
Кадр из фильма «Сталинград»  / 

Память о далеких событиях Великой Отечественной войны до сих пор находит воплощение в искусстве кино, но о качестве таких работ говорить приходится далеко не всегда. На фоне красочных и порой изобретательных военных блокбастеров еще ярче горит свет истинных советских шедевров.

Удастся ли современному кино про войну дотянуться до высокой планки, заданной предшественниками, ФАН выяснил у российского кинокритика Александра Шпагина.

«Слава богу, все-таки что-то появляется, но в целом кинематограф именно о войне у нас очень плохой. Он представляет собой такие шикарные, профессионально сделанные, но абсолютно пустые и достаточно лживые компьютерные игры. Все это, конечно, мгновенно вылетает из памяти и уж точно не показывает суть той трагедии, которую пережила страна», — констатирует эксперт по кино.

Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
Кадр из фильма «Сталинград»  / 

А можно ли вообще достоверно и искренне показать эту трагедию, все дальше удаляясь от исторической точки событий? Шпагин отвергает эту мысль, вспоминая, как в начале нулевых на экранах появился целый ряд интересных картин: «Кукушка» (2002), «Свои» (2004), «Штрафбат» (2004). И если они были в большей степени наполнены пацифистскими смыслами, то сериал 2005 года «Человек войны» подобрался к подлинности и правдивости изображения страшных реалий.  

«На самом деле, в войну людей клинит в совершенно разные стороны, потому что это абсолютно безумная, шизофреническая реальность. Мир сходит со своей оси и развоплощает человека в первую очередь. Но тем не менее, что показал Калатозов (режиссер картины «Летят журавли». — Прим. ФАН), — через этот ужас можно пройти и духовно окрепнуть», — говорит специалист.

Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
Кадр из фильма «Блокадный дневник»  / 

Отчасти тот же смысл, согласно Шпагину, несет в себе одна из недавних картин о войне — «Блокадный дневник» (2020) Андрея Зайцева. Она не только стилистически напоминает нам о кинематографе 1960-х годов, но и следует притчевой идее: пройдя крестный путь через ужас и страдания, герой выживает и поднимается на большую ступень в понимании бытия.  

«Отчасти эта матрица постепенно начинает прорываться сквозь всю эту красивую компьютерную, грубо говоря, военную пургу. Конечно, уровень кинематографа о войне 1950-60-х годов был несравнимо выше, тоньше и глубже, чем сегодня. Тогда эти жемчужины возникали совершенно естественно, потому что была оплодотворена почва, на которой они могли возникнуть. А сейчас, действительно, такая картина, как «Блокадный дневник», возникает как некое чудо», — заключает киновед.

Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
Кадр из фильма «Летят журавли»  / 

Один из неоспоримых шедевров советского времени — военная драма «Летят журавли», взявшая в свое время главный приз Международного Каннского кинофестиваля. О том, как вневременная картина задала высочайшую планку, Александр Шпагин размышлял ранее.

шпагин российское кино советское кино фильмы о войне
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 55001 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 27576 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 23610 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 21507 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
Происшествия 17924 17 мая 2021
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
Все новости / Общество / Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
Рейтинг@Mail.ru