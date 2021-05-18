Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG

Вашингтон, 18 мая. Администрация президента США Джозефа Байдена намерена отказаться от введения санкций против оператора «Северного потока — 2», сообщает Axios со ссылкой на источники.

Американские власти пришли к выводу, что готовый на 95% процентов проект газопровода можно только одним способом — введением ограничительных мер против германских компаний, которые будут получать газ. Axios отмечает, что Байден и его администрация не готова пойти на разрыв отношений с Германией.

Издание ссылается на источники, которые получили информацию о данном решении. Официальных сообщений по данному поводу не поступало.

Накануне экономит Андрей Лобода в беседе с ФАН рассказал, что США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза. По его мнению, Вашингтону нужно срочно переосмысливать политические и экономические амбиции.