Деревянные дома могут сильно подорожать в России

Москва, 18 мая. Рост цен на пиломатериалы в России способен спровоцировать подорожание домов из дерева на 20-40%.

Такие сведения приводят в Ассоциации деревянного домостроения, сообщает РИА Новости в своем материале. На сырьевом рынке в этой сфере наблюдается устойчивый рост цен: по данным организации, за год они выросли вдвое.

«Сильно растет экспорт, что приводит к дефициту материалов внутри страны. Ситуация критическая, она заставила нас обратиться (в Минпромторг — Прим. ред.). Мы очень надеемся хотя бы на какие-то временные меры по стабилизации цен», — дал комментарий представитель ассоциации.

Более ранними предпосылками считается пониженный спрос на деревянное жилье. Положение на рынке изменилось с пандемией, когда отдельные дома стали нужны большему количеству людей.

Минпромторг ранее представил свою программу по поддержке данной сферы строительства.